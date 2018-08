Amateurgolfster doet profs bleek uitslaan: drie (!) holes-in-one op één dag Peter Luysterborg

17 augustus 2018

15u02

Bron: BBC 4

Voor veel (prof)golfers blijft het een natte droom, het realiseren van een hole-in-one. Niet echter voor Ali Gibb. De 51-jarige Schotse amateurspeelster nam een loopje met alle statistieken en kansberekeningen tijdens het clubkampioenschap in de Croham Hurst Golf Club in South Croydon (Surrey). In vijf uur tijd sloeg de pronte dame liefst drie keer het balletje vanaf de afslagplaats rechtstreeks in de hole.

"Vandaag was het een bizarre dag", zei Gibb na haar onwaarschijnlijke stunt. "Ik mocht drie keer een ééntje noteren op mijn scorekaart. Onze profspeler Adam kwam achteraf met een bleek gezicht naar mij toe en zei: 'In 42 jaar golf lukte ik één keer een hole-in-one en jij slaagt daar nu drie keer in op één dag'. Dit is echt ongelooflijk. Ik denk dat ik morgen wakker word en zal denken dat ik het allemaal heb gedroomd."

Ali Gibb had tot dusver in haar carrière drie keer een hole-in-one geslagen, een aantal dat ze dus meteen verdubbelde. "Drie stuks op één dag is uiterst zeldzaam, zoniet uniek", zegt clubsecretaris Jean Cooke. "Het nieuws van Ali's stunt ging als een lopend vuurtje de golfbaan rond. We hebben haar op de ceremonie protocollaire drie flessen champagne aangeboden. Dat had ze wel verdiend."

Specialisten schatten de kans op een hole-in-one op 1 op 12.700 voor een gemiddelde golfspeler, en op 1 op 3.720 voor een profgolfer.

A hole-in-one... something that might happen once in a lifetime, if you're lucky.



Not for Ali Gibb. She hit THREE in one round on Tuesday.



🏌️‍♀️ https://t.co/PuVO109gt9 pic.twitter.com/CV23TVBNNC BBC Sport(@ BBCSport) link

Three holes in one on the same day to win the club champs,what a performance Ali Gibb pic.twitter.com/nbl8ttmI5v Kevin Diss(@ KevinDiss) link