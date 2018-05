Alsof het lot ermee speelt: papegaai betreurde Scarponi aangereden door wagen en voor dood achtergelaten DMM

22 mei 2018

11u42 0 Time-out Een verhaal in de rand dat we u absoluut niet willen onthouden: Frankje, de intussen beroemde papegaai die Michele Scarponi tijdens zijn trainingstochten vergezelde, is afgelopen vrijdag aangereden door een wagen. "In de komende uren wordt duidelijk of Frankje de aanrijding heeft overleefd", weet het Italiaanse Corriere de la Sera.

Flashback naar 22 april 2017. De betreurde Michele Scarponi wordt tijdens een trainingsritje in thuisstad Filottrano gegrepen door een bestelwagen. De Astana-renner laat het leven. Een enorme schokgolf gaat doorheen de wielerwereld, waar plots ook het pakkende verhaal van, zowaar, een papegaai opduikt. Scarponi werd tijdens zijn trainingstochten vaak vergezeld door Frankje, de vrouwelijke papegaai van één van zijn fans.

In de nasleep van het plotse overlijden van de Italiaanse wielrenner wordt het dier wereldberoemd. Cameraploegen uit verschillende uithoeken van Europa komen beelden schieten over het dier in Filottrano. Frankje houdt gedurende enkele dagen een wake op de plaats waar Scarponi het leven liet. Met uiteraard iconische beelden tot gevolg.

Met de Scarponi-tweeling naar school

Eén jaar na datum was het dier vorig week woensdag ook present op de Giro-passage door Filottrano. De Ronde van Italië bracht met de elfde rit van Assisi naar Osimo een eerbetoon aan ex-winnaar Scarponi (2011) en daarbij kon Frankje uiteraard niet ontbreken.

Dat de blauwgele ara sowieso een attractie is in Filottrano staat buiten kijf. Baasje Giacomo Luchetta laat het tamme dier graag zijn gang gaan om dan een aantal van zijn avonturen te bundelen op een populaire Facebook-pagina. Daar is onder meer op te zien hoe Frankje het afgelopen jaar meermaals Giacomo en Tommaso (de vierjarige tweeling van Michele Scarponi) spontaan naar school vergezelt.

Het dier heeft met andere woorden een duidelijke band met de Scarponi's en dat kon ook Anna Scarponi ondervinden. Bij een wandeling enkele maanden geleden zag de weduwe van de voormalige Astana-renner het dier vliegen, waarop Frankje prompt even "dag kwam zeggen".

Aanrijding en operatie

Alle mooie verhalen ten spijt liep het afgelopen vrijdag mis voor Frankje. Twee dagen na de Giro-passage doorheen Filottrano werd het dier op zijn beurt (let op de gelijkenis met het tragische levenslot van Scarponi) aangereden door een wagen. De chauffeur liet de papegaai voor dood achter. Haast onbegrijpelijk, gezien de beroemde status van de vogel in het Italiaanse dorp alleen al. Een toevallige passant, de Deen Jesper Hviid-Hansen, herkende het dier gelukkig wel en hij was degene die Frankjes baasje meteen verwittigde.

De garage-eigenaar bracht zijn huisdier daarop direct naar een dierenarts waar Frankje meteen behandeld werd aan een gebroken rechtervleugel. Onder leiding van een gespecialiseerde arts in een ziekenhuis voor exotische dieren is vandaag een staaf in de vleugel van het dier geplaatst. Dat om het bot van de vogel goed te laten genezen. Volgens Corriere de la Sera zijn de overlevingskansen behoorlijk groot en zullen de inwoners van Filottrano Frankje wellicht binnenkort weer in de buurt zien opduiken.

Van een verhaal gesproken.

‘Franky’ got hit by a car two days after the ‘Scarponi’ stage @giroditalia Operation! 🙏 What a bird, what a story... #giro101 @sporza_koers https://t.co/1bhYLNmCIB Renaat Schotte(@ wielerman) link