Alle schaamte voorbij: stoppen slaan door bij zaalvoetballer, die ref staalhard schop in gelaat geeft MH

14 september 2018

18u18 2

Ophefmakende beelden gaan viraal uit de Braziliaanse tweede afdeling in het futsal. Daar takelde een gefrustreerde -zeg maar losgeslagen- speler van Atletico Brasileiro de ref op vreselijke wijze toe, nadat hij het niet eens was met een scheidsrechterlijke beslissing. De man wordt in eerste instantie hardhandig tegen het parket gewerkt, waarna hij een stevige trap in het gelaat incasseert. Werkelijk alle schaamte voorbij. Eén ding is zeker: de speler in kwestie mag zich aan een fikse schorsing verwachten.