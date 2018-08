Alex trekt met opmerkelijk attribuut naar stadion, niet veel later is dit het knotsgekke maar officiële truitje van Russische eersteklasser GVS

23 augustus 2018

20u12 0 Time-out Een fan van het Russische FC Rostov was het allerminst eens met het spelniveau van zijn favoriete club. Onder het motto 'wie niet waagt, niet wint', nam hij bij de eerstvolgende match dan maar eens zijn gelukstapijt mee om de bakens te verzetten. En jawel: Rostov hakte zijn tegenstrever volledig in de pan. Zijn geste ontging ook de club niet, van het motief van het vloerkleed werd zelfs een vierde tenue gemaakt.

Neen, het liep voor geen meter bij de Russische eersteklasser FC Rostov. De club won vier jaar geleden de nationale beker én speelde twee seizoenen geleden nog in de Europa League. De matige seizoensstart was dus een doorn in het oog voor Alex, een vurige supporter. In de hoop het tij te keren, haalde hij dan maar de grove middelen boven. Met zijn gelukstapijt onder de arm trok hij naar de Rostov Arena, zijn club ontving Yenisey Krasnoyarsk. (lees verder onder de foto)

❤️❤️❤️

500 лайков и мы постелем такой на нашей базе pic.twitter.com/PuhSQm9jYM Football Club Rostov(@ rostovfc) link

500 likes

De bizarre geluksbrenger vervulde zijn rol met verve. Rostov kwam immers snel op voorsprong en speelde de opponent nadien helemaal tureluurs: 4-0. Opdracht volbracht en Alex werd meteen een ware held. Bij elke goal werd hij immers in beeld gebracht. Terwijl zijn mede-supporters het bij vlaggen hielden, wapperde de man gretig heen en weer met het tapijt. Iets dat ook de club niet ontging.

Meteen na de wedstrijd haalde de club haar creativiteit boven. Als de foto van Alex met tapijt 500 likes haalde, zou de mat een plekje krijgen in het oefencomplex. In een mum van tijd werd dat aantal bereikt, met het nieuwe decorstuk als gevolg. (lees verder onder de foto's)

Maar het kon nog gekker. Het tapijt bleef reacties op sociale media uitlokken, dus besloot de Russische club om nog een versnelling hoger te schakelen. Prompt kwam Rostov immers met het nieuws dat ze een vierde tenue zouden lanceren. U raadt het al: de print van het vloedkleed werd gebruikt als bedrukking. Voor amper 2.500 roebels - ofwel 32 euro - haalt u het prachtexemplaar in huis.

🔥🔥🔥🔥🔥



Представляем вашему вниманию 4-й комплект игровой формы на сезон 2018/19!



⚡⚡⚡⚡⚡⚡



Уже сейчас открыт предзаказ на эксклюзивную ковровую коллекцию от нашего клуба!



Предзаказ можно сделать в ЛС официальной группы вк: https://t.co/yHXpGfudkt pic.twitter.com/lCXaj2Ebv1 Football Club Rostov(@ rostovfc) link