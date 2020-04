Al gezien? Nafi Thiam maakt samen met andere meerkampsters ludiek ‘metamorfose’-filmpje CPG

04 april 2020

18u27 0 Time-out Ook Nafi Thiam houdt zich in coronatijden creatief bezig. Samen met haar collega-meerkampsters postte ze een luchtig filmpje op social media, waarin de atletes in een mum van tijd hun vrijetijdskledij inruilen voor hun sporttenue. De Canadese vrouwen maakten eerder al een gelijkaardige video.

Nafi Thiam in sportkledij, dan toch, weliswaar in haar kot. Onze Belgische landgenote duikt samen met tien andere internationale meerkampsters op in een ludiek filmpje op social media. Onder de naam ‘swipe left’ - wat letterlijk ‘veeg (naar) links' betekent - ondergaan de atletes een vliegensvlugge metamorfose.

Hun alledaagse kleren ruilen ze samen met een doodnormaal voorwerp in voor sportkledij en bijhorend attribuut. En dat allemaal in een vingerknip. Virtueel gooien ze de spreekwoordelijke hete aardappel - in dit geval het bewuste voorwerp - door naar een andere atlete, die vervolgens dezelfde sportieve verandering ondergaat.



Thiam en co baseerden hun filmpje op dat van de Canadese atleten, die met een andere variant uitpakten. De dames ruilden hun drinkbeker en sportkledij in voor een glas wijn en een deftige outfit. Ook een ideetje voor onze Red Flames?