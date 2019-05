Al even uitblazen op Ibiza: Thibaut Courtois geniet met vrienden van vroege vakantie ODBS

21 mei 2019

13u21 0 Time Out Voor Real Madrid zit het seizoen er al op en dus kan Thibaut Courtois even uitblazen op Ibiza. Samen met onder andere voetbalvrienden Dante Vanzeir en Alex Maes trok onze nationale doelman naar beachclub Blue Marlin, een van de hotspots ten zuiden op het eiland. Ook de Braziliaanse Ronaldo geniet er van vakantie (zie foto’s onderaan).

Zondag kwam Courtois ook al niet meer in actie op de slotspeeldag van La Liga, toen Keylor Navas in de thuismatch tegen Betis bij wijze van afscheid van Real in doel mocht. Dat werd een vergiftigd geschenk: ‘Los Blancos’ gingen met 0-2 onderuit en eindigen zo op een pijnlijke achterstand van 19 punten op kampioen FC Barcelona. Real liet zich ook al snel uitschakelen in de Champions League en de Copa del Rey, zodat Courtois niet meer aan de bak hoeft. Alleen met de Rode Duivels volgt nog een tweeluik richting EK, maar die matchen zijn pas op 8 juni (Kazachstan) en 11 juni (Schotland).

De doelman kan niet meteen terugblikken op een geslaagd debuutseizoen in het Bernabéu: gehinderd door blessures, benaderde hij nooit de vorm van een jaar eerder op het WK in Rusland, dat Real overstag deed gaan om hem bij Chelsea los te weken. Bovendien wisten ook de Spaanse paparazzi hem te vinden. Volgend seizoen dan maar beter: Zidane maakte onlangs bekend straks resoluut voor Courtois als nummer één in doel te gaan, al trekt ‘de Koninklijke’ naast Luca Zidane, Zizou’s zoon, waarschijnlijk nog wel een nieuwe tweede doelman aan om de concurrentiestrijd met Courtois vol aan te gaan.

Courtois is er alvast in goed gezelschap. Even verderop, op het naburige eiland Formentera, vertoeft Ronaldo (42) in het gezelschap van zijn Braziliaanse vriendin Celina Locks (29). De gewezen spits heeft zich vorige zomer ingekocht bij Real Valladolid, dat zich dit seizoen met weinig overschot wist te handhaven in La Liga. Locks is een bekend model en is sinds 2015 samen met ‘El Gordo’.