Ajax-speler troeft renners Jumbo-Visma af in virtuele wielerwedstrijd, maar is niét nieuwe Remco Evenepoel XC

18 april 2020

17u03

Bron: NOS 2 Wielrennen Enkele Ajax-spelers namen het gisteren in een virtuele wielerwedstrijd op tegen renners van Jumbo-Visma. Opvallend: Ajacied Carel Eiting won de koers, onder anderen Robert Gesink en Steven Kruijswijk finishten op meer dan een minuut. Maar vergis u niet: Eiting is niét de nieuwe Remco Evenepoel.

De 22-jarige Ajax-middenvelder Carel Eiting reed gisteren op het onlineplatform Zwift de tegenstand op ruime afstand. In een koers van bijna drie kwartier was de Nederlander een dikke minuut sneller dan Jumbo-renners Pascal Eenkhoorn, Robert Gesink en Steven Kruijswijk. Hoe kan dat?

“Als Carel een overstap naar het wielrennen wil maken, is hij bij onze ploeg van harte welkom”, lachte Grischa Niermann, ploegleider van Jumbo-Visma. Maar een sprookje zoals Remco Evenepoel, zit er niet in. Dat maakte Niermann ook duidelijk bij de NOS. “Het was eigenlijk niet de bedoeling dat er een wedstrijdelement aan vast zou zitten. Dan zou de uitslag er wel iets anders uit hebben gezien.”

“We wilden steeds een paar rondjes sprinten en dan weer bij elkaar komen. Maar de communicatie was soms lastig, dus dat lukte niet helemaal”, vervolgde Niermann. “De laatste twee rondjes gingen we wel even koersen. Eiting zat op dat moment al een stuk vooruit en dus kwam hij als eerste over de streep.”

De lage hartslagen van Eenkhoorn (117) en Gesink (114) bevestigen de uitleg van Niermann. Daarnaast reden ze nog geen 200 watt gemiddeld. Om even te vergelijken: toen Greg Van Avermaet de virtuele Ronde van Vlaanderen won, trapte hij gemiddeld 434 watt. Dus neen: Eiting is niét de nieuwe Evenepoel.

