Ajax laat jeugdspelertje (10) kunstjes tonen voor match, maar club vraagt dan plots aan jongetje om te stoppen: "Aftrap kan niet uitgesteld worden" TLB

07 oktober 2018

17u41 2

't Is een traditie bij Ajax: jeugdspelertjes die voor aanvang van een match in de Johan Cruijff Arena hun kunstjes mogen tonen aan het publiek. Mbark Boussoufa maakte zo ooit als 13-jarige flink wat indruk en vandaag was het de beurt aan ene Sean Steur (10). Maar Ajax zal misschien toch spijt gehad hebben dat het net dat jongetje de kans gaf om zijn kunnen te tonen.

Sean blééf de bal immers maar hooghouden. De tijd tikte weg en acht minuten voor de aftrap van de wedstrijd tegen AZ vroeg iemand van de club de youngster dan om ermee op te houden. Het spelertje had de bal op dat moment 2.245 keer hooggehouden, een record. "Omdat de aftrap niet kon worden uitgesteld", luidde de motivering van Ajax voor de keuze. De beslissing leverde de club echter toch een stevig fluitconcert op in Amsterdam én op Twitter...

Ajax-pupil Sean Steur moet na 2245 keer hooghouden stoppen. Reden? De wedstrijd begint! #voetbalinside #ajaaz pic.twitter.com/wAVI6K7GZ3 Voetbal Inside(@ VoetbalInside) link

Sta je 2245 keer een bal hoog te houden moet je stoppen omdat over 8 minuten de wedstrijd begint. Dan snap je als organisator er dus echt helemaal niets van. Laat zo'n ventje lekker nog ff doorgaan. #ajaaz #richardwitschgebokaal Arno de Korte(@ Forza_Arno) link

Tijdens de wedstrijd Willem II-Feyenoord gebeurde dit in de Johan Cruijff Arena. Knulletje moest stoppen bij 2245 keer hooghouden. #wilfey #ajaaz pic.twitter.com/f6AS5TKnGg VOETBALHUMOR.com(@ VOETBALHUMORcom) link

Ook Boussoufa mocht zich ooit tonen aan de fans van Ajax: