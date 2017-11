Agressieve agent gaat boekje te buiten tijdens afvoeren van dronken vrouwelijke fan Hans Op de Beeck

07u00

Bron: Miami Herald 0

Een footballwedstrijd in Miami krijgt nog een staartje voor zowel een zichtbaar dronken fan als een agressieve agent.

YouTube De vrouwelijke fan werd wel erg handhandig ontzet.

De feiten speelden zich zaterdagavond af in het het Hard Rock Stadium in Miami, waar een universiteitswedstrijd plaatsvond tussen de Miami Hurricanes en de Virginia Tech Hokies. Een vrouwelijke fan, in een shirt van Miami, was duidelijk dronken en agenten besloten haar uit het stadion te zetten. Maar dan liep het fout: de fan, de 30-jarige verpleegster Bridget Freitas, was het niet eens met de interventie waarbij maar liefst vier agenten ingezet werd. Ze maakt een slaande beweging naar een van de agenten, waarop de man -wiens naam niet werd vrijgegeven- haar ongemeen hard van antwoord dient. Freitas incasseert een rechtse vol in het gezicht, zoals te zien in de video hieronder.

De politie van Miami communiceerde snel dat het incident onderzocht wordt. Ze stellen weet te hebben van de video die de ronde doet. De vrouw werd opgepakt wegens het verstoren van de openbare orde.