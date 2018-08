Afgebroken baseballbat zoeft vervaarlijk richting tribune. Maar dan ontpopt papa zich tot held LPB

27 augustus 2018

13u11

Bron: 20minutes 2

Een jonge vader die zich tot reddende engel ontpopt voor zijn twee zoontjes bij een baseballwedstrijd. Het merkwaardige incident deed zich voor in de VS. Bryce Harper, slagman bij de Washington Nationals, zette zoveel kracht op zijn poging dat zijn bat afbrak en met een rotvaart richting de tribune vloog. De papa van beide jongetjes kon gelukkig bijtijds ingrijpen, voor het projectiel in het gezicht van zijn kinderen belandde. Met een sublieme reflex weerde de man, een blikje bier in zijn andere hand, het bat af. Een daverend applaus van de omstaanders, en het gebroken bat als souvenir, werd zijn deel.

Bryce Harper almost killed a kid. Crazy. Good thing the dad was paying attention. #mets #nationals @bustedcoverage pic.twitter.com/1HqerOllCs SamZee(@ SamZComedy) link