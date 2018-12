Aanvoerder van STVV wil straffe penalty van Aduriz imiteren, maar dat loopt heel pijnlijk mis TLB/TTV

26 december 2018

Jordan Botaka was de man van de eerste helft in KV Oostende - Sint-Truiden. De aanvoerder van STVV bracht zijn ploeg al snel op voorsprong en nog in de eerste periode versierden de Limburgers via Kamada een strafschop. Maar Botaka veranderde van de held in de antiheld, want hij miste de elfmeter wel héél knullig. De Nederlander nam geen aanloop - à la Aduriz van Bilbao volgende week (zie video onder) - en trapte pardoes in de handen van Dutoit. En STVV betaalde die misser cash, want voorbij het halfuur was het aan de overzijde wél raak. De Bock reageerde sneller dan Steppe en kopte de bal op aangeven van Vandendriessche tegen de touwen.

De misser van Botaka in beeld (om 23u volgt de video):

Het goede voorbeeld van Aduriz:

Wat een briljante strafschop van Aritz Aduriz! 🤓💥 pic.twitter.com/Or0VUQGk2S Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link