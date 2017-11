Aanvaller provoceert fans tegenpartij na goal (waarna hij ijlings op de vlucht moet) Peter Luysterborg

09u50 7 AFP Time-out Néén, het was niet de slimste actie, wat Nabil Fekir uitspookte nadat hij de 0-5 tegen de netten had gewerkt in de altijd beladen derby op het veld van Saint-Etienne. De spits van Lyon trok zijn shirt uit en toonde dat ostentatief aan de tribune van de fanatieke thuisaanhang. Waarna de hel losbrak in het Stade Geoffroy-Guichard.

Boze supporters van Saint-Etienne kwamen het veld opgestormd, zodat de spelers van Lyon ijlings de catacomben moesten invluchten. De scheidsrechter besliste het duel stil te leggen. Na een oponthoud van ruim twintig minuten werd de match alsnog uitgespeeld. Zonder provocateur Fekir, die werd gewisseld.

Lyon-trainer Bruno Genesio was allerminst opgezet met de actie van zijn aanvaller. "Nabil vierde zijn doelpunt op een manier die niet goed is", aldus Genesio. "Hij bedoelde het misschien niet verkeerd, want hij heeft respect voor iedereen. Maar dit keer heeft hij het feestje een beetje verpest."

Fekir zelf zag geen graten in de manier waarop hij zijn doelpunt vierde. "Ik vier mijn doelpunten zoals ik dat wil", luidde het na afloop. "Misschien was het niet handig, maar ik ga mijn excuses niet aanbieden. Ik zie ook niet in dat ik iets verkeerds heb gedaan."

Photo News ILLUSTRATION - POLICE - SECURITE - CRS FOOTBALL : Saint Etienne vs Lyon - Ligue 1 Conforama - 05/11/2017 © PanoramiC / PHOTO NEWS PICTURES NOT INCLUDED IN THE CONTRACTS ! only BELGIUM !

Photo News ILLUSTRATION - POLICE - SECURITE - CRS FOOTBALL : Saint Etienne vs Lyon - Ligue 1 Conforama - 05/11/2017 © PanoramiC / PHOTO NEWS PICTURES NOT INCLUDED IN THE CONTRACTS ! only BELGIUM !

Photo News Envahissement du terrain par les supporters - crs (saint etienne) FOOTBALL : Saint Etienne vs Lyon - Ligue 1 Conforama - 05/11/2017 © PanoramiC / PHOTO NEWS PICTURES NOT INCLUDED IN THE CONTRACTS ! only BELGIUM !