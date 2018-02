Aanloop zoals befaamde penaltymisser Zaza, maar het vervolg van deze strafschop is nog een stuk erger XC

01 februari 2018

09u24 23 Time-out Jan Mulder zal het niet graag gezien hebben: wederom een iconische penaltymisser. Dit keer: de Braziliaan Dodo. De middenvelder van Giresunspor raakte na een bizarre aanloop het leer helemaal verkeerd. "Laat zulke clowns geen penalty's meer trappen", klonk het bij gewezen Feyenoord-spits Pierre van Hooijdonk.

De pijnlijke misser van Dodo ging meteen viraal. Op Twitter werd de elfmeter zelfs gebombardeerd tot "slechtste penalty ooit". Mogelijk. De strafschop doet denken aan de befaamde poging van Simone Zaza op het EK. De Italiaan werd wereldberoemd door z’n aanloop, om het leer vervolgens huizenhoog over te trappen.

Misschien in het vervolg gewoon een strakke aanloop nemen, heren? De misser van Dodo kwam z’n team in de Turkse beker zelfs duur te staan. In blessuretijd ging Fenerbahçe alsnog met de zege aan de haal: 1-2.

Dit is de beste penalty die ik in mijn hele leven heb gezien! Lang leven Dodo!pic.twitter.com/zj4GX9MYsl Yordi(@ TheFev) link

De misser van Zaza