Aangeklaagde bokser mept terug met video van journaliste waarin zij een van zijn vrienden een lapdance geeft

03 april 2019

06u07 0 Time-Out “Hij heeft me niet alleen op de mond gekust, hij pakte wat later ook nog eens mijn billen vast.” Tijdens een persconferentie speelde journaliste Jenny Sushe vorige week de vermoorde onschuld, na het interview met de Bulgaarse topbokser Kubrat Pulev dat veel ophef veroorzaakte. De Amerikaanse nam een beruchte advocate onder de arm en klaagde de bokser aan voor seksuele agressie. Maar die laatste mept nu terug, in een tweede ronde waarin de bokskamp plots een andere kant uitgaat.

Voor zwaargewicht Pulev was het interview met Sushe na zijn gewonnen bokskamp tegen de Roemeen Bogan Dinu slechts het begin van een lange feestavond. Die eindigde met een afterparty, waarop er tot zes uur ‘s ochtends gefeest werd. Eén van de prominente gasten? Jawel, Jenny Ravalo, alias Sushe omdat ze ook aan de bak komt als sushi-chef. In een video gefilmd met gsm is te zien hoe de journaliste van Vegas Sports Daily op iemand uit de entourage van Pulev zit en de man in kwestie trakteert op een lapdance. Een fragment dat Pulev, samen met nog wat foto’s van de bewuste avond, op zijn Facebookpagina postte.

Dan toch niet zo “geschokt” en “vernederd” zoals Jenny in het bijzijn van advocate Gloria Allred opperde, tijdens een speciaal belegd persmoment waarin ze de bokser aan de schandpaal nagelde. “Geen enkele vrouw zou op deze manier behandeld mogen worden”, klonk het onder andere. Daarop stelde de atletencommissie van Californië een onderzoek in. De bokslicentie van Pulev is voorlopig ingetrokken. Op 14 mei volgt een zitting van de commissie waarop ook Sushe present zou zijn.

Voor Pulev was de maat daarmee duidelijk vol. Genoeg geïncasseerd, zelf in de tegenaanval. “Die vrouw is totaal mijn type niet”, stelt hij in een interview met het Duitse Bild. “Ik ben niet bang van haar gerechtelijke stappen. Als me dat uitkomt, zal ik nog video’s posten van haar. Want die heb ik.”

“Ik tref geen blaam”, vervolgt Pulev. “Ik heb in heel mijn carrière al tienduizenden interviews gegeven en iedereen kent me als een vriendelijke en hoffelijke man. Maar zij (Jenny Sushe, nvdr) kwam al tijdens de weging vóór de kamp naar me toe en zei me dat we na mijn mogelijke zege gingen feesten!” In een eerdere Facebookpost kwam Pulev het voorbije weekend al eens terug op het incident. Daarin liet de topbokser, goed voor 27 zeges en amper één nederlaag (tegen Vladimir Klitschko), weten dat hij al die jaren van hard werken niet zou laten afpakken door zoiets.

Sushi... iedereen vindt dat lekker, maar alleen wanneer de vis vers is en de rijst niet te gaar Andrea Bulgaria, de partner van Pulev

Uli Wegner, de trainer van Pulev, treedt zijn poulain bij. “Ik stond tijdens het interview in zijn buurt en zag alles gebeuren. Ja, Kubrat gaf een zoen aan die knappe en vriendelijke vrouw. Maar dat was louter een uiting van emotie.”

Monroe en Madonna

En ook de vriendin van Pulev steunt haar partner. Andrea Bulgaria postte een foto waarop ze Pulev een zoen geeft in de ring en liet zich ook in niet mis te verstane woorden uit over wat ze van Sushe vindt. “Ik heb al veel gedacht aan de geboorte van de seksuele revolutie onder Marilyn Monroe en Madonna, toen een zoen een teken van liefde, vriendschap en passie was en nog geen seksuele agressie. Hoe kan Sushe nu zelf die video van dat interview postten en zeggen dat ze erdoor geschokt was? Dit is echt een grap. Ach, wat betreft sushi... iedereen vindt dat lekker, maar alleen wanneer de vis vers is en de rijst niet te gaar.”