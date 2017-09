Aan dat Engels is nog werk, Michy: vertaler Hazard moet te hulp schieten tijdens interview Batshuayi Manu Henry

23u02

Bron: 7sur7.be 0 rv Time-out Michy Batshuayi en de Engelse taal, niet meteen een geslaagd huwelijk. Onze landgenoot ontpopte zich tot dé grote man gisteravond tegen Atlético en na afloop sprokkelde Chelsea TV dan ook een reactie bij 'Batsman'. Dat laatste liep echter niet bepaald van een leien dakje.

Het is al lang geen publiek geheim dat er nog flink wat progressiemarge zit op het Engels van Batshuayi. Gelukkig loopt er iemand als Eden Hazard rond bij de Blues, die voorstelde om zijn collega-Rode Duivel een handje te helpen.



"Proficiat met de overwinning en jouw doelpunt. Hoe was de sfeer in de kleedkamer?", vraagt de journalist. Een vraag die Batshuayi niet meteen lijkt te begrijpen. "Heel goed!", lacht de aanvaller dan toch na de tussenkomst van vertaler Hazard.

