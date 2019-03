50 kilo kwijt in één jaar tijd: beruchte ex-spits van AA Gent wou niet meer met zich laten lachen ODBS

12 maart 2019

15u42 0 Time-out Toen Ahmed Hossam (36), voetbalnaam Mido, vorig jaar een foto op zijn Instagram postte waarop hij behoorlijk wat overtollige kilo’s meezeulde, kreeg de Egyptische ster dat te horen en vooral online te lezen. De gewezen spits van AA Gent was vastberaden de lachers van antwoord te dienen en is nu trots op het resultaat. In één jaar tijd is hij maar liefst 50 kilogram kwijtgespeeld.

De Buffalo’s haalden hem in 2000 weg uit het Egyptische Zamalek en in het Ottenstadion maakte Mido snel furore. In 21 matchen stond hij 11 keer aan het kanon, de aanvaller was niet te houden voor AA Gent. Mido vertrok naar Ajax, waar hij goed was voor 21 goal in 40 matchen. Maar waar hij er ook een niet onbesproken levenswandel op nahield. Een van de redenen waarom hij na Amsterdam aan een lange doortocht door Europa begon (Celta Vigo, Marseille, AS Roma). Eentje die vooral halt hield in Engeland, waar hij bij Tottenham nog één sterk seizoen kende. Het was toen Frank Arnesen, huidig sportief manager van Anderlecht, die hem naar White Hart Lane haalde. Daarna ging het steil bergaf en in 2013, op zijn 30ste, hing Mido de schoenen al aan de haak.

Op pensioen leefde Mido, aanbeden in eigen land, iets te veel als een ware farao. De kilo’s vlogen eraan, Mido werd geregeld al spottend vergeleken met wijlen Pablo Escobar, de Colombiaanse drugsbaron. Maar nu dient de gewezen Buffalo zijn criticasters van antwoord. Op Instagram pakt hij met een ware transformatie: filmpjes en foto’s waarop hij zich afbeult en gezond eet. Met de hulp van een persoonlijke trainer ook, die hem recent bewierookte. “Mido heeft aan de grond gezeten, maar heeft zijn leven drastisch omgegooid. Met de nodige wilskracht, juiste omkadering en zelfvertrouwen heeft hij dit resultaat bereikt. Dit is de Mido die we allemaal kennen. Chapeau”, aldus Aly Mazhar.

Mido heeft ambitie om het te maken als coach. Sinds dit seizoen is hij trainer van het Arabische Al Wehda, waarmee hij 6 van zijn eerste 12 matchen gewonnen heeft.

