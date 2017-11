40 miljoen euro levert je nog weinig op dezer dagen: toptransfer AC Milan gaat de wereld rond, maar (opnieuw) om de verkeerde reden TLB

Bonucci gleed de bal knullig in eigen doel. Time-out Wat is er toch aan de hand met Leonardo Bonucci? De 30-jarige Italiaanse verdediger was de voorbije jaren de kwelgeest van menig aanvaller, maar sinds hij het truitje van AC Milan draagt, haalt hij zijn niveau niet meer. Dat onderstreepte 'de man van veertig miljoen' gisteren nog eens in het Europa League-duel tegen Austria Wien.

De fans in San Siro wisten gisteravond niet wat ze zagen. In minuut 21 kon Austria-spits Christoph Monschein alleen op doel afstomen, maar de aanvaller moest redelijk ver uitwijken en Bonucci leek de poging nog voor de lijn weg te glijden. Leek, want in wezen gebeurde er iets anders: Bonucci werkte het leer knullig in eigen doel.

Milan kwam zo 0-1 achter, maar uiteindelijk wonnen de 'Rossoneri' toch nog redelijk eenvoudig met 5-1. Al zal Bonucci waarschijnlijk toch niet héél goed geslapen hebben...