4 sterren, 210 kamers en prijskaartje van 60 miljoen euro: zesde en grootste CR7-hotel Ronaldo komt in Parijs Redactie

13 september 2018

07u56

Bron: AD.nl 1 Time-out Cristiano Ronaldo heeft Parijs gekozen om zijn zesde hotel van het merk CR7 te openen. Het project, dat 60 miljoen euro kost, moet in 2021 klaar zijn.

Het viersterrenhotel met 210 kamers, het grootste van CR7, wordt voor de helft gefinancierd door hotelgroep Pestana, dat de accommodaties ook zal beheren. "Het is volkomen logisch dat Pestana CR7 opent in Parijs, een van de meest bezochte steden ter wereld", aldus de Juventus-ster.

Ronaldo bezit al hotels in Lissabon en Funchal. Er worden voor 2020 ook hotels geopend in Madrid, New York en Marrakech.