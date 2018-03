3 punten achter, twee vrijworpen te gaan: enkele seconden later maakt deze Braziliaan het publiek hélemaal gek



22 maart 2018

22u11 0 Time-out Sensatie alom tijdens de Braziliaanse basketmatch tussen Basquete Cearense en Franca. Met nog twee seconden te gaan stond die eerste ploeg met drie punten in het krijt, maar Paulinho Boracini bezorgde z’n team dankzij een geweldige actie alsnog de overwinning.

Het komt wel vaker voor. Een speler die een vrijworp bewust moet missen, zodat een ploeggenoot vanuit de rebound een tweepunter kan maken. Wat Boracini gisteren deed, is nog een stuk straffer. De guard van Cearense liet z’n tweede vrijworp onbenut, om vervolgens een driepunter (!) nét voor de buzzerbeater binnen te knallen. Sterker nog: het leverde z’n team in extremis de overwinning op: 81-80. Het publiek ging vervolgens – begrijpelijk- helemaal uit z’n dak. Geniet hieronder even mee.