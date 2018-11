180 kilogram droog aan de haak: ‘Iraanse Hulk’ die in 2016 IS wou bestrijden neemt het in MMA-debuut op tegen de ‘Engste man op Aarde’ Manu Henry

24 november 2018

12u38

Bron: news.com.au 12 Time-out Hij weegt 180 kilogram droog aan de haak, verkondigde in 2016 dat hij het Iraanse leger wilde vervoegen in de strijd tegen Islamitische Staat en maakt in 2019 zijn MMA-debuut. Maak kennis met Sajad Gharibi, oftewel de ‘Iraanse Hulk’.

In eigen land wordt Gharibi als een icoon aanschouwd. Het internetfenomeen telt ruim 440.000 volgers op Instagram en showt er regelmatig zijn imposante figuur. Met zijn 1m88 is hij niet de allergrootste, maar dat hij door zijn uiterlijk vaak vergeleken wordt met ‘The Hulk’, de groene reus van Marvel, is volkomen begrijpelijk. Zelf kiest Gharibi liever voor ‘Perzische Hercules’. Beide bijnamen doen hem alleszins recht aan. (lees hieronder verder)

با اینکه ماشین پراید ماشین بزرگی نیست و یک ماشین کاملا غیر استاندارد اما خب در کنارش بودن حس اسباب بازی بهم میده (مزاح ) تا کمتر از چند ماه دیگه حجمی بسازم که تا قرن ها توی تاریخ تکرار نشه این ابتدای کار ماست نظرتون در مورد پراید چیه ؟ Iranian hulk vs car

Dat Gharibi een voormalig bodybuilder is, hoeft geen verrassing te zijn. Dat hij zijn dagen voornamelijk in de fitness vult, evenmin. De kolos draagt ook een verleden in het worstelen met zich mee. En ondanks zijn angstaanjagende verschijning wordt de 27-jarige spierbundel door zijn omgeving omschreven als een “vriendelijke reus met een groot hart.” Achter dat indrukwekkend lichaam schuilt een zachtaardig iemand. Zo bezoekt Gharibi regelmatig kinderziekenhuizen in zijn thuisland en stelde hij begin maart trots ‘Baby Hulk’ voor. (lees hieronder verder)

مدتی پیش به آسایشگاه معلولین رفتم با یک فرشته دوست داشتنی آشنا شدم اسم او آفرین هست نگاه معصوم او به نگاه هیچ انسانی که تابحال دیدم شباهت نداشت براستی که آفرین نزد خدا جایگاهه بسیار بالایی داره با اینکه من نمیشناخت اما چقدر از دیدنم خوشحال بود آفرین در قلب من While ago, visiting a disabled homestead, I got to know one lovely angel, named "Afarin", her innocent look was 'nt like anything I have ever seen, truly "Afarin" has is very special to God, although she did'n t have a clue about my fame, she was very happy visiting me. "Afarin, in my heart"

Baby hulk

In 2016 verkondigde Gharibi dat hij het Iraanse leger wilde vervoegen in de strijd tegen terreurgroep Islamitische Staat. “Eerst en vooral wil ik zeggen dat ik een vertegenwoordiger van mijn land ben. Alle onbaatzuchtige mensen die hun leven geven voor ons land zijn mijn helden. We moeten hen bedanken voor de vrede in Iran”, verklaarde hij destijds in een videoboodschap. (lees hieronder verder)

I need a bigger car از تاریخ این دوره دیگه سواری در ماشین پراید ممنوع شد متاسفانه جا نشدم سایپا باید رسیدگی کنه ماشین من پراید نیست فقط جهت فان یه سری از دوستان تانک پیشنهاد کردن شما چه ماشینی پیشنهاد میکنید ؟

Binnen afzienbare tijd volgt dus het debuut in de MMA, waar Gharibi het zal opnemen tegen Martyn Ford. Die laatste, beter bekend als ‘Thanos’ -de slechterik in de film Avengers: Infinity War- meet 2m03 en wordt ook wel de ‘Engste man op Aarde’ genoemd. De Poolse debutant in de MMA vertolkte ook een rol in Kingsman: The Golden Circle en is geen onbekende in Hollywood. “Ik ben altijd competitief geweest en hou van uitdagingen”, vertelde Ford eerder aan SportBible. “Misschien ben ik een beetje dom, toch? Ik zal me hoe dan ook als een professional gedragen, want ik heb een voorbeeldrol voor jongeren.” Wanneer het gevecht zal plaatsvinden, is vooralsnog niet bekend.

پراید که واسه ما حکم اسباب بازی داشت و در حد اندازه ایی نبود که در مقابلش بایستیم تصمیم گرفتیم در مقابل لنج بیست تنی باشیم البته اواخر تیر ماه مقایسه های جنجالی آغاز خواهد شد عید سعید فطر به تمامی مسلمین جهان تبریک عرض میکنم