12 jaar en al 1m90: de Franse verdediger die nu al door Europese topclubs gewild is Hans Op de Beeck

10 maart 2018

13u28 1 Time-out Twaalf jaar is Bitshiabu El Chadaille nog maar, maar nu al geniet hij volop bekendheid. Niet alleen omdat de jeugdspeler van Paris Saint-Germain in de belangstelling staat van de grootste topclubs, maar vooral: dankzij een enorme groeisport is de centrale verdediger op die leeftijd al 1m90 groot en weegt hij 78 kilogram.

Bitshiabu El Chadaille... 12 años (?) pic.twitter.com/QAIC9Y5YOT LPNSM(@ LaPelotaNSM_KO) link

Het was tijdens La Liga Promises, een vermaard jeugdtoernooi dat telkens rond de kerstperiode op Tenerife plaatsvindt en waar Europese topploegen op uitgenodigd worden, dat El Chadaille opgemerkt werd buiten Frankrijk. Hij overleefde er met de U12 van PSG niet eens de groepsfase (Barcelona ging voor de derde opeenvolgende keer met de eindzege aan de haal), maar viel hij wel op door zijn rijzige gestalte, met logischerwijs een enorme duelkracht tot gevolg. De tegenstanders vroegen telkens wel of het kan dat deze jongen, die ook nog eens technisch bovengemiddeld is, nog maar 12 is. Waarop PSG steeds zijn geboortedocument moest bovenhalen waarop staat dat hij wel degelijk op 16 mei in 2005 in Villeneuve-Saint-Georges geboren is. PSG haalde hem vorig jaar in april weg bij Saint-Denis.

Volgens de vader van Bitshiabu zal hij, eens volgroeid, twee meter groot zijn, zo zei hij aan Le Parisien, dat ook weet heeft van interesse van Manchester City, Arsenal en Barcelona in de speler. "Ik weet nog niet waar mijn zoon volgend seizoen zal voetballen", aldus de vader. Pas op hun zestiende kunnen clubs jongeren langer aan zich binden via een professioneel arbeidscontract. "We zijn er alleszins erg fier op dat hij nu voor PSG kan spelen. Maar voor ons zijn de school en zijn opvoeding prioritair. Het geld, dat zullen we later wel zien. Eerst zien of hij wel progressie blijft maken."

Manchester City, Arsenal & Barcelona are watching PSG’s 12 year-old defender El Chadaille Bitshiabu, who stands at 6’2 tall (1.90 metres) already. [@City_Watch via Le Parisien] #afc pic.twitter.com/HBOaVnnC0I afcstuff(@ afcstuff) link

Het verhaal doet wat denken aan dat van Romelu Lukaku, die er bij de jeugd van Lierse en Anderlecht ook zowel letterlijk als figuurlijk bovenuit stak. En wiens moeder, met de identiteitskaart van zoonlief op zak, aan de tegenstander ook altijd moest bewijzen dat Romelu niet in een lagere leeftijdsklasse speelde.

For real what was he feed on?RT @FanAnticsFC: Lukaku aged 13.



Giant#FanAntics pic.twitter.com/vz3V0jARKl Bams(@ ayobamez) link