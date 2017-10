'Zwarte weduwe' van de sport ving heel wat sporters in haar web. Nu krijgt ze koekje van eigen deeg, of 'wint' ze tóch? 15u31 0 rv Time-out Ze heeft doorheen de jaren heel wat topsporters publiekelijk aan de schandpaal genageld, Mia Khalifa. De sportfanate en ex-pornoster, die zichzelf de bijnaam 'zwarte weduwe van de sport' heeft gegeven, maakt er een handelsmerk van om hitsige sportlui die haar via persoonlijke berichtjes contacteren op sociale media, via diezelfde weg voor schut te zetten. Nu heeft Khalifa echter een koekje van eigen deeg gekregen van ex-NBA-ster Gilbert Arenas. Of toch niet? De manager van Khalifa, Jeffrey Solomon, noemt het namelijk "een marketingstunt".

Mia Khalifa moet zelf wel al een tijdje haar eigen spelletje ondergaan. Het 24-jarige Libanees-Amerikaanse model werd al uitgelachen voor een slechte mop over de lengte van NBA-ster Isaiah Thomas en deze week kreeg ze ook zélf een duimspijker op haar stoel. De dader was Gilbert Arenas, de voormalige point guard van NBA-team Washington Wizards.



Arenas ontving zelf al een tijdje privéberichten van Khalifa op Instagram. Of hij zin had om in Los Angeles iets met haar te gaan eten, of hij eens een glaasje wilde gaan drinken: Khalifa waagde meermaals haar kans. Maar Arenas ging er nooit op in en deelde het gesprek in gehele Khalifa-stijl op zijn Instagram-pagina. Het regende meteen reacties na de actie van Arenas.

@miakhalifa would slide in my dm #fortheD the thirst is real since backpage is gone this #Bihhh has no room for negotiations with me.. $150 or you better slide into #nelly dm for that raw dick behind a #walmart 41.1k Likes, 5,972 Comments - Gilbert Arenas (@no.chill.gil) on Instagram: "@miakhalifa would slide in my dm #fortheD the thirst is real since backpage is gone this..."

Marketingstunt

Khalifa leek dus zelf een keer met het schaamrood op de wangen achter te blijven. Maar het lijkt erop dat dat toch niet echt het geval is. De actie van Arenas zou immers vooral een marketingstunt zijn, zo zegt ook Khalifa's manager Jeffrey Solomon. Binnenkort zal de ex-basketter immers een sportwebcast presenteren aan de zijde van ...jawel, Mia Khalifa. Of hoe de nederlaag van de 24-jarige Khalifa misschien toch eerder een zege is.

The princess of DC meets the king @no.chill.gil 115.4k Likes, 1,107 Comments - Mia Khalifa (@miakhalifa) on Instagram: "The princess of DC meets the king @no.chill.gil"

