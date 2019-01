'Zwarte Weduwe' van de sport maakt opgemerkte doortocht tijdens voetbalmatch in Londen: speler laat blik verdwalen, grappige uithaal gaat al snel viraal TLB

13 januari 2019

11u46

Bron: The Sun, SportBible 0 Time-out Arsenal ging gisteren met 1-0 verliezen op het veld van West Ham United. Dat zag ex-pornoactrice Mia Khalifa vanaf de eerste rij. De 25-jarige Libanees-Amerikaanse is fan van de ‘Hammers’ en haar acte de présence in Londen ging allerminst onopgemerkt voorbij.

Khalifa gaf zichzelf in het verleden de bijnaam ‘Zwarte Weduwe’ van de sport. De voormalige pornoactrice maakte er een handelsmerk van om hitsige sportlui die haar via persoonlijke berichtjes contacteerden op sociale media, via diezelfde weg voor schut te zetten. Vaak was dat nefast voor de carrière van de sporters, maar Khalifa koos inmiddels alweer voor een andere hobby. Ze presenteert de onder meer sporttalkshow ‘SportsBall’ en trok dit weekend naar Londen voor een nieuw, geheimzinnig project.

In de Britse hoofdstad koppelde Khalifa het nuttige aan het aangename. Gisteren hield ze in de vroege namiddag halt aan het London Stadium, waar haar favoriete Premier League-club West Ham United stadsgenoot Arsenal mocht ontvangen. Op Instagram gaf het model haar volgers een blik achter de schermen van haar trip en de verrassende zege van de ‘Hammers’.

FUCKING PUSSY @MatteoGuendouzi, IVE SEEN YOU GO DOWN MORE IN THIS MATCH THAN I DID IN 2014 #COYI ⚒ Mia K.(@ miakhalifa) link

Grappige sneer

Khalifa wist prima kaartjes te bemachtigen en mocht zelfs even door de spelerstunnel lopen. De Spaanse spits Lucas Perez, die op de bank startte bij de thuisploeg, kruiste haar even en ook de aanvaller merkte de opvallende gast op. Daarna trok de presentatrice naar de tribunes, maar daar moest ze toch tot na de pauze wachten op een goal van Declan Rice. Khalifa wond zich op en richtte haar Twitter-pijlen vooral op Arsenal-middenvelder Matteo Guendouzi. “Ik heb je tijdens deze match al vaker neer zien liggen dan ik dat deed in 2014", klonk het. De grappige sneer ging ging als een lopend vuurtje rond op Twitter.

Maar Khalifa en West Ham mochten uiteindelijk dus wel juichen en het model gaf nog aan dat ze nu écht wel fan is van het spelletje. “Oké, het is officieel: voetbal heeft mijn hart veroverd. Ik zal de sport voortaan het respect geven dat ze verdient en voetbal gewoon ‘voetbal’ noemen. American Football is voortaan dus ‘American Football’.” Khalifa begon te supporteren voor West Ham nadat ze de film ‘Green Street hooligans’, over de strijd tussen hooligans van West Ham en aartsrivaal Millwall, zag.

Khalifa nam haar Instagram-volgers virtueel mee naar het London Stadium: