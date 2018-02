"Ze is niet de nieuwe Angelina Jolie, ze heeft het moeilijk": tot afkeer van zijn zoon, is gewezen voetbalster opnieuw vader Hans Op de Beeck

23 februari 2018

07u00 0 Time-out In mei 2016 hing zijn leven nog aan een zijden draadje toen hij tijdens een benefietmatch een hartinfarct kreeg en acht minuten lang klinisch dood was, deze week is David Ginola (51) voor de derde keer in zijn leven (volgens het gerecht zelfs voor de vierde keer) papa geworden. Mama is het 22 jaar jongere model Maeva Denat. Alleen is niet iedereen daar even opgezet mee.

Wanneer David Ginola zijn hoofd laat zien op St James' Park en vooral White Hart Lane, wordt hij er met de hoogste égards behandeld. Absolute publiekslieveling van de fans van Newcastle en Tottenham. Immer gracieuze baltoets, heerlijke goals, het charisma, de looks: Ginola had het op het veld allemaal. God in Engeland, nog regelmatig gevraagd door BBC om er analyses te geven. Lang heel wat minder sant in eigen land, toen het zijn slechte pass richting Cantona was die leidde tot een Bulgaarse goal van Emil Kostadinov in blessuretijd waardoor Frankrijk ultiem het WK van 1994 miste. Al is hij er de jongste jaren vooral als gezicht van de populaire tv-show 'La France a un incroyable talent' flink opgeklommen op de societyladder.

Maar in mei 2016 sloeg voor Ginola het noodlot bijna toe. Tijdens een benefietmatch in het zuiden van Frankrijk ("dom om in de middagzon te voetballen" en "wie heeft er gestemd voor het WK 2022 in Qatar?", zou hij daar nadien over tweeten) kreeg hij een hartinfarct waarbij hij zijn tong inslikte. Daar vertelde hij later over: "De spelers dachten dat ik een grapje maakte, tot een vriend van me zei 'Kijk naar hem, hij is niet ok, hij doet niet alsof'. Iemand belde de eerste hulp en die zeiden ‘Vergeet de tong, hij is dood. Zijn hart is gestopt, concentreer je op de hartmassage’. Mijn hart stond acht minuten stil. Er was geen hartslag. Toen kwam de traumahelikopter met een defibrillator. Ze gaven me drie stroomstoten, maar begonnen de hoop te verliezen toen de derde keer geen effect had. Bij de vierde shock begon mijn hart weer te kloppen. De ambulancier zei 'ik heb een hartslag' en iedereen begon te juichen."

Footy match in the midday sun, not very clever. Now having some tests done. Whoever voted for a World Cup in Qatar in the summer? David Ginola(@ teamginola) link

Ginola werd met de helikopter naar een ziekenhuis in Monaco gebracht waar hij een viervoudige bypassoperatie van zes uur onderging. Tien dagen later was hij voldoende hersteld om het ziekenhuis te verlaten. De behandelende arts liet optekenen dat de gewezen vleugelaanvaller zichzelf 'extreem gelukkig' mag prijzen nog in leven te zijn.

Een jaar waarin Ginola ook privé woelige tijden beleefde: drie maanden eerder raakte bekend dat zijn vrouw Coraline na een huwelijk van 25 jaar de scheiding had ingezet. Het feit dat hij bij ene Joëlle Pinquier een buitenechtelijke dochter, Joy, bleek te hebben, kan niet in zijn voordeel gespeeld hebben. Ginola heeft altijd ontkend de vader te zijn en een DNA-test geweigerd, maar werd in 2010 wel veroordeeld tot het betalen van 34.000 euro alimentatiegeld aan de vrouw. Maar kijk, enkele weken na de bijna-doodervaring werd Ginola aan de zijde gespot van Maeva Denat, een Frans/Vietnamees model met ambities in de acteerwereld dat Zuid-Frankrijk voor hem inruilde voor Parijs. En die hem deze week een derde kindje geschonken heeft. Een dochter, nadat hij samen met Coralie ook Andrea (nu 26 en voetbalmakelaar) en Carla (22 en modeblogster) kreeg.

I'm ecstatic, so very happy, just became father of a very beautiful little girl….

Je suis tellement heureux, je suis à nouveau Papa d’une très jolie petite fille...💝💞💜❤️💖 David Ginola(@ teamginola) link

Alleen is zoon Andrea niet opgezet met de nieuwe relatie van zijn vader. Zo haalde hij publiekelijk uit naar Maeva: "Ik vraag me telkens dit weer af: 'mocht mijn vader een bakker zijn die in Noord-Frankrijk leefde en het maandelijks met 1.500 euro moest stellen, zou zij dan bij hem zijn?' Ze is niet de nieuwe Angeline Jolie, ze heeft het moeilijk. Ik zou veel liever hebben dat mijn vader iemand vindt die ook zelf de kost verdient en doelen heeft in haar leven. Ik betwijfel of de relatie lang zal standhouden."

#smile 😝😂 Een foto die is geplaatst door null (@maevadenat12) op 29 jul 2016 om 20:43 CEST

Pas in november vorig jaar kwam er een definitieve uitspraak in de vechtscheiding tussen Coralie en David. Al kan de ex-voetballer van ook Toulon, PSG, Aston Villa en heel even Everton niet op beide oren slapen. Coralie dreigt ermee in een boek in geuren en kleuren te vertellen wat Ginola tijdens hun huwelijk allemaal mispeuterd heeft...

#hello 💛 Een foto die is geplaatst door null (@maevadenat12) op 10 mei 2017 om 13:35 CEST

❤️💋 Een foto die is geplaatst door null (@maevadenat12) op 14 sep 2017 om 23:23 CEST