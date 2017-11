"Wil jij de R8 Spyder of de Q7? Dan zal ik de Rs7 Sportback in Panther Black nemen!": sterren van Real waanden zich even in een (peperdure) snoepwinkel TLB

Bron: The Sun 0 Getty/rv . Time-out Na hun klinkende 0-6-overwinning in de Champions League tegen APOEL verdienden de spelers van Real Madrid wel een cadeau, moet sponsor Audi gedacht hebben. De Duitse autofabrikant liet veertien spelers van de Spaanse grootmacht immers een fonkelnieuwe bolide kiezen. Cristiano Ronaldo reed met het meest flashy exemplaar van de parking, Sergio Ramos koos dan weer voor de duurste wagen.

Zouden de mannen van Zinedine Zidane zich even in een snoepwinkel gewaand hebben toen ze van Audi een keuze mochten maken uit de nieuwste modellen van Audi? Feit is alvast dat enkelen zich allerminst hebben ingehouden. Cristiano Ronaldo liet zijn oog vallen op de Rs7, editie Sportback, in de stijlvolle Panther Black-kleur. Een soortgelijke bolide zou een gewone stervelingen bijna 170.000 euro kosten.

Maar Ronaldo was niet de Madrileen met de duurste smaak. Die eer viel Sergio Ramos te beurt. Iets zegt ons dat de centrale verdediger de zorgen om zijn gebroken neus toch even vergeten was toen hij mocht plaatsnemen in zijn R8 Spyder. Prijskaartje: bijna 225.000 euro.

Trainer Zinedine Zidane ging naar huis in een RS6 (in Daytona grijs) en revelatie Marco Asensio zal voortaan in een S5 Coupé naar de trainingen rijden. Met zijn wagen van 'amper' 55.000 euro, bleek de 21-jarige winger de goedkoopste smaak te hebben...

