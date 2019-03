“Wat nu? Hier ben ik!”: jeugdref trekt na laatste fluitsignaal shirt uit en gaat verhaal halen in publiek YP

27 maart 2019

21u17

Bron: AS 0

Zelden geziene beelden, gemaakt na een jeugdwedstrijd tussen Promesas Elche en Santa Pola in Spanje. Na affluiten schudden de spelers van beide ploegen mekaar de hand en lijkt er geen vuiltje aan de lucht, tot de scheidsrechter nogal ostentatief (en met zijn scheidsrechtersshirt in de hand) richting publiek komt gestapt. Hij richt zich tot een man, die tijdens de wedstrijd wellicht iets te veel kritiek had geuit aan zijn adres. “En wat nu? Hier ben ik!”, hoor je hem onder meer roepen. Net wanneer hij gekalmeerd lijkt en op weg is naar de kleedkamers, keert hij nog eens terug naar waar het allemaal begon. Finaal kon de leidsman toch tot bedaren worden gebracht.