“Wat 20 miljoen je tegenwoordig oplevert”: lolbroeken op social media hebben vette kluif aan mislukt trucje van nieuwe Barça-spits

21 februari 2020

Martin Braithwaite werd gisteren voorgesteld bij FC Barcelona. Bij zo’n voorstellingen in Spanje is het de gewoonte dat de aanwinst het publiek entertaint door de bal even hoog te houden. Bij Eden Hazard liep dat bijvoorbeeld vlot, maar voor anderen draaide het uit op een gênant moment. Braithwaite deed het niet onaardig (zie video onder), maar op het einde liep het toch even mis. Braithwaite probeerde de fans nog te trakteren op een handigheidje, maar dat mislukte tot twee keer toe (zie video boven). En grapjassen op de social media weten er wel raad mee. “Wat 20 miljoen je tegenwoordig oplevert...”, klinkt het onder meer.

De transfer van Braithwaite deed de voorbije dagen stof opwaaien. Ook in Spanje is de transfermarkt reeds sinds 1 februari gesloten, maar omdat de competitieleider sindsdien voorin Ousmane Dembélé nog zag uitvallen met een zware blessure, voorziet het bondsreglement in Spanje dat er dan nog een vervanger gehaald mag worden als medische joker, op voorwaarde dat die speler bij een Spaanse club zit of op dat moment clubloos is. Het oog van Barça viel zo toch ietwat verrassend op Braithwaite, die voor achttien miljoen euro kon vertrekken. Die som stond immers als afkoopclausule in zijn contract.

De volledige jongleersessie:

Het eerste interview van de Deen als Barça-speler:

Eden Hazard toonde hoe het moet:

Maar bij enkele anderen liep het obligate hooghouden niet bepaald vlot:

Ferland Mendy bij Real Madrid:

Théo Hernandez bij Real Madrid:

Ousmane Dembélé bij FC Barcelona:

