‘War of the WAGs’ liet flinke sporen na bij mevrouw Vardy: “Ik belandde drie keer in het ziekenhuis” TLB

14 februari 2020

08u00 1 Time-out De vete met Coleen Rooney, vrouw van, hakte er diep in bij Rebekah Vardy. Dat zei de partner van Leicester-spits Jamie in een emotioneel interview op de Britse zender ITV. “Ik had ernstige angstaanvallen en belandde drie keer in het ziekenhuis.”

Engeland was midden oktober in de ban van de ‘War of the WAGs’ tussen Coleen Rooney en Rebekah Vardy. De wederhelft van Wayne Rooney - tegenwoordig op de loonlijst bij Derby County - bracht de bal aan het rollen. Coleen beschuldigde Rebekah ervan ‘fake news’ over haar privéleven te verkopen aan de Britse krant The Sun. Coleen vond het verbazend dat de tabloid zo veel intieme details kende, terwijl ze er nooit toestemming voor gaf. Een valstrik leidde haar in haar ogen naar de schuldige.

Coleen blokkeerde op Instagram iedereen die haar volgde, buiten Rebekah, en stuurde valse informatie de digitale wereld in. Wat bleek? Ook díe sluwe roddels stonden wat later in de krant. Voor Coleen was het duidelijk: de vrouw van Jamie Vardy, Engels international en bij Leicester City ploegmaat van Tielemans en Praet - was de klikspaan bij de pers.

Vakantie in Dubai

De familie Vardy was met vakantie in Dubai toen de spreekwoordelijke bom ontplofte. Rebekah ontkende de beschuldigingen meteen. “Na onze berichten op Instagram heb ik met Coleen gebeld”, zei ze in een gesprek met Daily Mail. “Ach, het was hetzelfde als bekvechten met een duif. Je kan haar vertellen dat je gelijk hebt en dat haar beweringen fout zijn, maar ze zal nog altijd op je kop sch... Ze heeft me publiekelijk aan de schandpaal genageld. De hele wereld haat mij nu.” Er werd voor de villa van de Vardy’s in Lincolnshire later een politiewagen gestationeerd - niet voor de bedreigingen, maar voor de schandaalpers die zich massaal in de buurt had geparkeerd.

De affaire liet ook effectief sporen na, zo zei Vardy gisteravond in Loose Women op de Britse zender ITV. “Het was heel, heel erg zwaar. Ongetwijfeld één van de moeilijkste zaken waar ik mee te maken heb gehad in mijn leven”, zei Vardy, terwijl ze tegen de tranen vocht. “Jamie en ik waren op dat moment met vakantie in Dubai. We gingen net dineren met enkele vrienden en in de taxi kreeg ik een bericht van mijn manager. ‘Dit moet je zien’, klonk het. Ik keek naar mijn telefoon en daar was het dan. Het was afschuwelijk, verschrikkelijk en ik was niet voorbereid op wat er zou komen.”

Angstaanvallen en nierstenen

De zaak escaleerde compleet volgens de 37-jarige Britse en vooral online kreeg ze het zwaar te verduren. “Het trollen (online pesterijen, red.) was het pijnlijkste gedeelte voor mij en mijn familie. Dat gebeurt altijd wel, maar nu liep het uit de hand. Bepaalde mensen stuurden verschrikkelijke dingen.” Vardy kon zijn één bepaald bericht nog perfect voor de geest halen. “Iemand schreef ‘jij dikke, lelijke rat. Ik hoop écht dat jij en je baby wegrotten’. Mensen beseffen niet wat ze uitrichten met zo’n berichten.” Over de grond van de affaire kon Vardy naar eigen zeggen niet veel meer kwijt, omdat de zaak ook voor het gerecht wordt uitgevochten.

Vardy was midden oktober zeven maanden zwanger. Ze was naar Dubai getrokken om te ontspannen, maar dat liep dus even anders. “Ik kreeg te kampen met ernstige angstaanvallen”, zegt ze. “Ik belandde zelfs drie keer in het ziekenhuis, had nierstenen. Ik had het gevoel dat ik niet naar buiten kon, omdat mensen me zouden bekijken en zouden denken ‘deed ze het nu of niet?’. In mijn gezicht zei niemand iets. Dat durven ze niet.” Eind december beviel Rebekah van een dochtertje.