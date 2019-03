“Vrienden? Ik had hem nog nooit gezien!”: journaliste huurt advocate in na interview met topbokser ODBS

29 maart 2019

10u24

Bron: TMZ 0 Time-Out “De journaliste was een vriendin en ze kon ermee lachen”, was de reactie van Kubrat Pulev, een van de beste zwaargewichten ter wereld, op het bizarre interview dat hij beëindigde met een kus vol op de mond van Jenny SuShe. Maar de Amerikaanse denkt daar anders over. Zij neemt een beruchte advocate onder de arm: Gloria Allred, die al menig bekende en controversiële zaak rond vooral vrouwenrechten behandeld heeft.

Bruh wtf is this interview man lmao! Pulev is alpha af. (Watch until end) pic.twitter.com/sUoiqFprhi NBT BOXING(@ BoxingNbt) link

Toen ik daarna naar een tafel stapte om mijn spullen te pakken, greep hij met zijn twee handen naar mijn billen om ze dicht te knijpen Jenny SuShe

Het zwaargewicht Pulev (37), goed voor 27 zeges en amper één nederlaag (tegen Vladimir Klitschko), had het voorbije weekend een Roemeense bokser in Californië afgetroefd. Maar vooral in een interview met een journaliste van Vegas Sports Daily liet hij zich gelden. Op de vraag of hij nu klaar was voor een kamp met Tyson Fury, kuste hij haar vol op de lippen. Voor Pulev was er niet veel aan de hand. “Jenny is een vriendin en na het interview was ik zo opgetogen, dat ik haar zoende. Meer hoef je daar niet achter te zoeken”, was de reactie van Pulev achteraf. “We lachten erom en bedankten elkaar, later die avond heeft ze me samen met enkele vrienden nog vergezeld tijdens een feestje.”

For the most commented kiss in the world! pic.twitter.com/T1Ktlprff4 Kubrat Pulev(@ KubratPulev) link

Een heel ander verhaal bij SuShe die, jawel, naast journaliste ook een sushi-chef is. Zij stelde “gechoqueerd en beschaamd” te zijn. “Ik wist niet meteen hoe te reageren. Het was alvast de eerste keer dat ik hem zag. Daar is het trouwens niet bij gebleven. Toen ik daarna naar een tafel stapte om mijn spullen te pakken, greep hij met zijn twee handen mijn billen bij elkaar om ze dicht te knijpen. Op dat feestje vroeg hij me de bewuste kus uit het interview te schrappen. Maar omdat ik vind dat zijn gedrag echt ontoelaatbaar is, heb ik het net gepost”, las ze voor in een statement.

Volgens de Amerikaanse entertainmentwebsite TMZ huurt SuShu nu Gloria Allred in om een proces aan te spannen tegen Pulev. “Bij deze vragen we aan de commissie om meteen een onderzoek te openen naar aanleiding van deze serieuze beschuldigingen”, schreef ze in een brief naar de atletencommissie van Californië. “Wij vragen dat de bokslicentie van de heer Pulev ingetrokken wordt.”

👨‍⚖️ On Saturday, Kubrat Pulev kissed Jenny 'SuShe' Ravalo in an interview. She alleges he later also squeezed her backside and so has hired lawyer Gloria Allred. They've requested a California Commission investigation, want his licence suspended and for him to be sanctioned. pic.twitter.com/xycncY88JF Michael Benson(@ MichaelBensonn) link