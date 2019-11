‘Vince’ kent geen genade: ex-ploegmaat onthult dat Kompany voorkwam dat Balotelli aan boetes ontsnapte TLB

Mario Balotelli en regeltjes, 't is nooit een geslaagd huwelijk geweest. Micah Richards, ex-ploegmaat van de Italiaan bij Manchester City, doet uit de doeken dat de spits de boetekoning was in het Etihad Stadium. "Af en toe wilde ik een oogje dichtknijpen voor hem, maar daar wilde Vincent Kompany niets van weten."

Richards kwam bij de BBC spreken over boetesystemen bij Premier League-clubs, nadat vorige week een foto met de waslijst aan (stevige) boetes bij Chelsea viraal ging. Wie te laat is voor een training moet bij de ‘Blues’ 20.000 Britse pond (23.000 euro) ophoesten. Een telefoon die afgaat tijdens een maaltijd kost dan weer 1.000 Britse pond (1.160 euro). Enorme bedragen, maar uit een verhaal van Richards blijkt dat ze in niets te vergelijken zijn met een boetesom die Mario Balotelli bij Manchester City ooit verzameld had rond de kerstperiode.

“Balotelli was eigenlijk altijd te laat”, vertelde Richards bij BBC 5 Live Sport. “Laatkomers moesten boetes betalen en die bedragen schonken we dan aan goede doelen. Maar op een bepaald moment hadden we rond Kerstmis al zo’n 100.000 à 150.000 pond aan boetes verzameld, allemaal via Balotelli. Hij was meestal wel al op de club, maar dan zat hij op het moment dat we een bespreking hadden te rusten op een verkeerde verdieping. Noem het nonchalance.”

Klikspaan

Richards was in die tijd één van de leiders in de kleedkamer én ook vicekapitein bij City. In die rol moest hij zijn ploegmaats in het gareel houden en indien nodig ook beboeten. Balotelli was dus zijn voornaamste ‘slachtoffer’. “Af en toe probeerde ik weleens een oogje dicht te knijpen. Natuurlijk vond ik het niet echt leuk om tegen de manager te gaan vertellen dat één van mijn ploegmaats te laat was. Ik ben geen klikspaan. Maar je kent Kompany...(lacht). ’We laten het zo vandaag’, zei ik soms. Maar dat wilde Kompany uiteraard niet. Als de spelers iets mispeuterd hadden, wilden ze vooral niet dat Kompany het zou merken.”

Tegen de boetes kon ook in beroep gegaan worden, zegt Richards. “Dan moest je samen met Kompany naar het kantoor van de manager gaan. ‘Vince’ had dan een blad bij zich met daarop alle boetes. Hij gedroeg zich net als een leerkracht, of beter: een rector”, grapt de voormalige Engelse international. “Ik probeerde eerder om met iedereen bevriend te blijven.”

Ondanks het ‘strenge’ beleid van Kompany kunnen hij en Balotelli, nu actief bij Brescia in de Serie A, het nog steeds goed met elkaar vinden. De Italiaan was eerder dit jaar nog van de partij in Manchester voor de Testimonial ter ere van Kompany in het Etihad Stadium. Of hij op tijd was, is niet bekend.