‘TOMMEKE, I'm a big fan’: documentaire over twee fanatieke supporters van Tom Boonen Redactie

21 maart 2018

Binnenkort komt er een nieuwe documentaire voor de wielerliefhebber: ‘TOMMEKE, I'm a big fan’. Herbeleef de afscheidsreis van Tom Boonen door de ogen van twee enthousiaste fans: Frits en James. De 52 minuten durende documentaire werd geregisseerd door Laurent Galinon, Florian Pigeon en Nicolas Loth. Bekijk hierboven de trailer.

Wilt u de documentaire zo snel mogelijk zien? Dat kan. Vanaf 23 maart in de Quai 22 van Namen, én vanaf 26 maart in het Centre culturel Bruegel in Brussel.