’t Is een match! Portugese subtopper maakt gebruik van datingapp Tinder om transfers aan te kondigen Manu Henry

19 januari 2018

13u46 0 🔥 IT’S A 🤝 MATCH! 🔥



📱 Não faltavam opções, mas nem todos têm o que é preciso para ser Gverreiro!

Os reforços estão escolhidos. Sabe mais em: https://t.co/m73VumyIAq pic.twitter.com/LDd53B3pFp SC Braga(@ SCBragaOficial) link

Je ziet het in deze tijden wel vaker: voetbalclubs die met een origineel filmpje op de proppen komen om een transfer aan te kondigen. Maar de videoboodschap die SC Braga deze week de wereld instuurde, spant voorlopig de kroon. De huidige nummer vier uit de Portugese Primeira Liga maakte gebruik van de populaire datingapp Tinder. In het filmpje is te zien hoe Cristiano Ronaldo “te duur” wordt bestempeld. Ook Michy Batshuayi wordt naar links 'geswiped' . Riccardo Ryller and Andrej Lukic hebben meer succes. Zij ‘matchen’ met de club waar Stéphane Demol als speler tussen 1994 en 1995 onder contract stond. Van originaliteit gesproken.