‘Sterkste vrouw ter wereld’ sneert naar hamsteraars, maar oogst veel kritiek: “Als je geld genoeg hebt...” ODBS

16 maart 2020

06u18

Bron: instagram rondarousey 12 Time-Out Ronda Rousey, aan wie lang de titel van ‘sterkste vrouw ter wereld’ kleefde, heeft veel kritiek geoogst met een video die ze op haar Instagram postte. De Amerikaanse vechtkampioene pakte uit met een ietwat belerend filmpje waarin ze stelt dat mensen in deze coronatijden best wat meer zelfredzaam mogen zijn. Een indirecte sneer richting de hamsteraars die ze via de sociale media direct als een boomerang in het gezicht terugkreeg.

In de States is Rousey een fenomeen. In 2015 de derde meest opgezochte persoon op Google en de eerste Amerikaanse die in 2008 een olympische medaille pakte in het judo. Maakte mee het UFC (Ultimate Fighting Championship) groot, als charismatische kampioene bij de bantams. Lang de te kloppen vrouw. Tot ‘Rowdy’ in november 2015 verloor van Holly Holm en ze zowel conditioneel als mentaal op bleek. Een overstap naar het fysiek minder zware WWE (World Wrestling Entertainment) volgde.

In het filmpje nam Rousey haar volgers mee naar de ranch in het Californische Venice waar ze samenwoont met haar man Travis Browne, ook een UFC-vechter. We zien een moestuin, een fruitboom, kippen, zonnepanelen en watertanks. “Onze paniekerige coronawinkellijst? Onbestaande”, schrijft ze erbij. “Het is geen geheim dat ik al enkele jaren fier ben op mijn levenswijze, maar laat ons allemaal leren uit de paniek die deze pandemie met zich meebrengt. Dat we allemaal dat beetje meer zelfredzaam mogen zijn en beter voorbereid in de toekomst. Stappen zetten richting een duurzamer leven neemt tijd in beslag, maar uiteindelijk spaar je er veel geld mee uit: geen water- en energierekeningen, een veel kleinere ecologische voetafdruk en gewoon een gezondere levensstijl. Start klein, maar start gewoon! Stop de paniek, maar bereid je voor! Hou je veilig daarbuiten en #StayRowdy!

De kritiek op de video bleef via de sociale media niet uit. Enkelen waren blij met het advies van Rousey, maar de meerderheid vond dat ze vooral opschepte over haar fortuinlijke positie in het leven. Alsof iedereen het zich kan veroorloven zo te leven. Een greep uit de reacties: “Het helpt om rijk te zijn. Veel mensen kunnen amper hun lening afbetalen.” Of “blijf toch nederig en stijlvol, Ronda.” (zie hieronder)

Reacties waarop Rousey gisteren op haar beurt antwoordde in een nieuwe video. Daarin legt ze uit dat het vooral grappig bedoeld was en dat zelfredzaam zijn helemaal niet veel geld hoeft te kosten. Met vervolgens praktische tips hoe ajuinen, ananas, sla en andere eetbare groenten en fruit te kweken.

Jesus good for you... this isn’t a time to brag or joke swingey ☘️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿(@ swingey) link

The ignorance from the rich must be bliss. 1ceYourPimpHand(@ 1ceYourPimpHand) link

Can’t believe I used to be a fan of yours at one time. You constantly talk down to people and really need a reality check. Not all people can afford to be prepared like you as most Americans live pay check to paycheck. Maybe that’s the lesson you should learn. #bitchplease TBONE(@ TBoneCaponeOG) link

just be rich next time Mensah(@ MENzAH_) link

Ronda you come off even more condescending and arrogant than I thought you were. Thanks for the uplifting message. Vhokie(@ Vhokie) link

I also don’t live on a farm and cannot afford the Tesla power supply. But hey I’m gla ur ready to go. Hope I get an invite B(@ PetersLuck1) link

Meer over Rousey