‘Speciale levering’ voor Nadal tijdens match houdt tennisfans bezig Redactie

09 augustus 2019

06u15 0 We got this, @UberEats 😉#CoupeRogers | @RafaelNadalpic.twitter.com/zdxxUBEylC Coupe Rogers(@ CoupeRogers) link

Een opvallend moment dat zich afspeelde tijdens de wedstrijd tussen Rafael Nadal en de Brit Dan Evans in Montréal houdt de tennisfans bezig op de sociaalnetwerksites. De Spaanse gravelkoning kreeg tijdens die wedstrijd plots een speciaal doosje aangeleverd via een ballenjongen, maar ‘Rafa’ opende het witte boxje niet meteen. Tot frustratie van heel wat kijkers, blijkbaar. Op Twitter wordt immers flink gespeculeerd over de inhoud.

Tijdens de Australian Open van eerder dit jaar maakte Nadal, net als de Australische ‘bad boy’ Nick Kyrgios, zijn opwachting in een opvallend reclamespotje voor maaltijdbezorger UberEats. “Misschien is het een hamburger”, stelt iemand daarom op Twitter. Maar de meesten denken toch dat Nadal enkele dadels liet aanrukken. De Spanjaard grijpt geregeld naar het zoete fruit, net als veel van zijn collega’s. Novak Djokovic speelde eerder deze zomer tijdens de finale van Wimbledon nog enkele dadels naar binnen voor de ogen van miljoenen fans.

De samenvatting van de match tussen Nadal en Evans, die de Nadal won in twee sets (7-6 (8-6) en 6-4):

De reclame met Nadal voor UberEats: