"Sieg Heil" komt technisch directeur van Duitse amateurclub duur te staan 16u56

Bron: Belga 0 RV Time-out De Duitse amateurclub Teutonia 05 heeft zijn technisch directeur Bert Ehm aan de kant geschoven nadat die tijdens een persconferentie na een match de nazigroet "Sieg Heil" riep. Dat heeft het team uit Hamburg vandaag bekendgemaakt.

De 70-jarige Ehm, die in zijn carrière ook lange tijd coach was, riep aan het einde van de persconferentie plotsklaps en zonder duidelijke aanleiding "Sieg Heil". Nadat er beelden opdoken van het voorval, zag Teutonia 05 zich genoodzaakt Ehm aan de deur te zetten.



"Heel ons team veroordeelt racisme, fascisme en nationalistisch gedachtegoed ten zeerste", luidt het op de clubsite. "Daarom nemen we met onmiddellijke ingang afscheid van Ehm. De twee woorden die hij riep hebben in onze club geen plaats."



Ehm bood na het voorval zijn excuses aan. De technisch directeur distantieerde zich van zijn uitspraak en noemde het een 'slip of the tongue'.