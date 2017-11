"Roemeense zigeuner, ondankbare zak": WAG verwijdert Twitter-account na discutabele keuze van de ref in WK-barrages Noord-Ierland Dries Mombert en Yari Pinnewaert

13u25

Bron: Daily Mail 0 Photo News Lisa Evans ging op Twitter even haar boekje te buiten. Time-out De nederlaag van Noord-Ierland tegen Zwitserland van afgelopen donderdag zindert nog na over het kanaal. Zo kreeg Lisa Evans, de vrouw van verdediger Corry Evans, de wind van voren nadat ze uitpakte met een wel erg ongepaste tweet aan het adres van de Roemeense scheidsrechter Ovidiu Hategan - in die mate zelfs dat ze haar Twitteraccount intussen verwijderde.

Het ziet er benard uit voor Noord-Ierland met het oog op een WK-deelname. De troepen van bondscoach Martin O'Neill verloren donderdag met het kleinste verschil van Zwitserland. Al zat ook een discutabele beslissing van de scheidsrechter daar voor iets tussen...

De Noord-Ieren voelden zich (terecht) bekocht door Hategan, toen die net voor het uur resoluut naar de stip wees. Corry Evans gooide zich ruggelings naar een bal van Shaqiri, hands en penalty oordeelde de ref. Ricardo Rodriguez toonde geen medelijden en trapte de 0-1 tegen de touwen, waardoor het voor de Noord-Ieren een haast onmogelijke taak wordt nog een ticket richting de WK-eindronde in Rusland te bemachtigen.

De Roemeen kreeg in Belfast uiteraard de wind van voren na de 0-1. Coach Martin O'Neill: "Ik dacht eerst dat hij floot omwille van een fout op een van onze jongens. Of in het andere geval voor buitenspel. Maar een strafschop? Neen, dat zag ik er echt niet in." Ook Corry Evans zelf kon zijn ogen niet geloven. "Die beslissing is uiteraard een ramp. Ik raak de bal duidelijk met mijn rug. Deze uitslag heeft nu een grote invloed op onze wedstrijd in Basel. We zullen moeten knokken, gelukkig blijven de ploegmakkers me steunen."

In O'Neill's defense, his team DID get screwed. Royally. https://t.co/1mkuKBRGJD Andrew Das(@ AndrewDasNYT) link

"Ondankbare zak"

De gemoederen laaiden ook elders hoog op en niet in het minst bij Lisa Evans. De steun en toeverlaat van de verdediger van de Blackburn Rovers liet haar ongenoegen duidelijk blijken op Twitter, maar ging daarbij wel over de schreef. "Stuk Roemeens uitschot! En dan nog te denken dat sommige van zijn stinkende landgenoten hier in Noord-Ierland onderdak vinden. Ondankbare zak."

De emoties speelden Lisa duidelijk parten. De spelersvrouw verwijderde dan ook kort na de wedstrijd haar tweet en Twitteraccount. Eén dag later kwam ze op haar stappen terug met een formele verontschuldiging. "Ik had mijn emoties beter onder controle moeten houden. Ik wil dan ook aan iedereen mijn excuses aanbieden. Dergelijke uitlatingen zijn onacceptabel."

Corry Evans apologises on his wife’s behalf for her racist comments about the Romanian ref who wrongly awarded a penalty against him last night pic.twitter.com/fjAGGC0Gl0 Paul Hirst(@ hirstclass) link

Press Eye Lisa en Corry Evans.

Photo News Corry Evans gooit zich in de baan van het schot van Xherdan Shaqiri.

Photo News Corry Evans gooit zich in de baan van een Zwitsers schot. Penalty, oordeelt de scheidsrechter.