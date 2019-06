“Respectloze IJslander” die met afwasborstel een Turkse rel ontketende, blijkt Belgische toerist te zijn ODBS

Bron: Facebook Corentin Siamang 28 Time-Out Een schande, spreken ze in Turkije over wat er gisteren plaatsvond op de IJslandse vlieghaven Keflavik, waar de Turkse voetballers tot drie uur werden opgehouden en hun bagage helemaal onderzocht. Bovendien werden ze opgewacht door een journalist “met een wc-borstel als micro” in de hand, die hun kapitein een vraag stelde. Blijkt nu dat die journalist een Belgische toerist was die even uitpakte met een geslaagde grap.

Groot zal de verbazing geweest zijn van Corentin Siamang, toen hij vandaag zijn gsm checkte. Duizenden haatberichten van Turken die hem hadden ontdekt als de IJslandse journalist die de Turkse nationale ploeg beledigd had, door met een afwasborstel in de hand hun kapitein Emre Belezoglu een vraag te stellen. Morgenavond speelt Turkije, dat zaterdag had gestunt met een 2-0 zege tegen Frankrijk, in het Laugardalsvöllur-stadion van Reykjavík een nieuwe EK-kwalificatiematch. Op Facebook doet Corentin zijn verhaal.



“Ik heb iets ongelofelijk meegemaakt in IJsland”, opent hij, meteen gevolgd door emoticons die het uitschateren van het lachen. “Tijdens het wachten op mijn terugvlucht, zie ik dat de Turkse nationale voetbalploeg net geland is. Bij wijze van ‘prank’ bedacht ik me voor te doen als journalist met een ‘echte’ microfoon... Ik slaag in mijn opzet en loop zo voorbij het veiligheidspersoneel. Alleen denken de Turkse journalisten dat ik hun kapitein interview met een afwasborstel. Schandaal! Het wordt meteen opgepikt in haast alle Turkse media. Plots ben ik het hoofdnieuws op CNN Turkije en sta ik met mijn hoofd op de voorpagina van hun belangrijkste sportblad. De Turkse buitenlandminister tweet er zelfs over.”

“Maar daar stopt het niet, want de klopjacht op die ‘journalist met zijn wc-borstel die onze kapitein interviewde’ leidt al snel tot mijn profiel op Facebook. Een Turkse pagina met meer dan een half miljoen leden ‘ontmaskert’ me en duidt me aan als de IJslandse zondebok. Met duizenden haatberichten tot gevolg... Weet wel dat ik echt niets te maken had met de drie uur vertraging die de ploeg heeft opgelopen.”

“Dus laat ons wel kalm blijven. Het was trouwens geen wc-borstel, maar een (propere) afwasborstel. Ik heb het louter als grapje bedoeld en ik wou er zeker niemand mee kwetsen. Er is trouwens geen wet die me verbiedt iemand met een afwasborstel te benaderen. Ik heb hem ook gewoon de vraag gesteld ‘hoe hij zich voelde na die grootse zege tegen Frankrijk’.”