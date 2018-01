"Genna Bounce!": Leon Bailey amuseert zich kostelijk met sprintlegende Usain Bolt XC

14u50 2 rv Time-out En of ze elkaar goed kennen: Leon Bailey en Usain Bolt. Jamaicanen onder elkaar. Dit keer pakken ze uit met een leuk dansje- de zogeheten ‘Genna Bounce’. Ook Asafa Powell - voormalig wereldrecordhouder op de 100m- kwam even piepen.

Het is al lang geen geheim meer dan Bailey en Bolt goed overeen komen. Bij zijn voorstelling in Duitsland beloofde de Leverkusen-speler dat hij zou proberen om landgenoot Bolt naar de BayArena te halen. “Ik ken Bolt erg goed”, maakte Bailey meteen indruk op de Duitse journalisten. “Hij is een leuke kerel, een goede vriend. Maar of ik hem zou kunnen overtuigen om met ons te trainen? Dat denk ik niet. Ik wil hem wel eens uitnodigen om naar de BayArena te komen. Hij vertoeft regelmatig in Duitsland en het zou leuk zijn als hij eens een match van ons zou komen bijwonen.”

De gepensioneerde atletieklegende is alvast een fervent voetballiefhebber. Bolt weet dan ook dat Bailey het meer dan uitstekend doet bij Leverkusen. “Kijk naar mijn broer. Hij beweegt alsof zijn naam Usain Bolt is”, klonk het op Instagram.

Watch my bro @leonbailey_9 a move like his name is Usain Bolt 💨💨💨💨😂😂 Een foto die is geplaatst door null (@usainbolt) op 21 dec 2017 om 15:20 CET