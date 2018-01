"Buffalo Beat" doet wat stof opwaaien: luister en oordeel vooral zelf Redactie

23 januari 2018

10u24

Komend weekend staat de zogenaamde Slag om Vlaanderen op het programma. Daarin gaat AA Gent in de Ghelamco Arena op zoek naar de drie punten tegen competitieleider Club Brugge. Om het team wat extra ruggensteun te geven, ontwikkelde Gent in samenwerking met muzikante Isolde Lasoen een eigen "Buffalo Beat".

Het nieuwe supporterslied kan helaas op weinig bijval rekenen bij de harde supporterskern. "De club moet de fans niet opleggen wat te zingen, bovendien lijkt het nergens op", is één van de vele negatieve reacties op de supportersfora. Het valt dan ook te betwijfelen of de "Buffalo Beat" komende zondag effectief te horen zal zijn in de Ghelamco Arena.

De club zelf reageerde in een statement op de website. "In tegenstelling tot wat misschien gedacht wordt, is het geen poging om al onze supporters een nieuw liedje aan te leren om voor meer sfeer te zorgen. Zoals iedereen weet is daar hoegenaamd geen nood aan. Op vlak van (positieve) sfeer kennen onze supporters hun gelijke immers niet."

"Het idee is ontstaan vanuit een idee van enkele supporters van de Gentse sfeergroepen om, samen met onze partners, de families en kinderen in de Telenettribune (familietribune) op een leuke manier de topper tegen Club Brugge te laten beleven."

Dat @KAAGent-supporters straffe supporters zijn, wisten we al. Maar volgende week doen ze er nog een schepje bovenop. Samen met @isoldelasoen maakten ze deze Buffalo Beat. En jij kan ook meedoen... Begin hier alvast te oefenen! #SamenNógStraffer pic.twitter.com/wC5JN7Qjjg Play Sports(@ playsports) link