"Bedankt, Thibaut Courtois": pas fit bevonden doelman takelt ploegmaat lelijk toe in duel op training Redactie

30 januari 2018

10u06

Bron: Instagram, The Sun 9

Chelsea-middenvelder Cesc Fabregas is niet ongeschonden gekomen uit de training van gisteren en daar zat Thibaut Courtois ook wel voor iets tussen. Onze nationale nummer één traint weer na een enkelblessure die hem vier wedstrijden aan de kant hield en dat heeft nu ook zijn Spaanse ploegmaat geweten.

De twee kwamen nogal onzacht met elkaar in aanraking en vooral bij Fabregas was er schade. Hij gooide twee foto's op Instagram waarop te zien is hoe hij een pleister heeft op het voorhoofd en een stevig ijsverband rond het rechterbeen. Telkens werd het kiekje vergezeld door een sarcastisch bedankje aan het adres van onze landgenoot. Die lag trouwens aan de overkant van de zaal op de behandeltafel, maar bij hem leek de schade mee te vallen.

Sterker nog, volgens de laatste berichten is Courtois weer klaar voor de dienst bij Chelsea. Het was coach Antonio Conté zelf die het nieuws vandaag bevestigde. Volgens de Italiaan is Courtois weer selecteerbaar voor de volgende competitiepartij. Alvaro Morata, David Luiz en Willian zijn er niet bij tegen Bournemouth. Alle andere spelers, onder wie Eden Hazard, zijn fit. Chelsea volgt na 24 speeldagen als derde op 15 punten van leider Manchester City. Bournemouth staat twaalfde.