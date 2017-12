"Profvoetballers houden van de meisjes in realityshows": kandidate onthult hoe ze gecontacteerd werd door netwerk van luxe-escorts Hans Op de Beeck

15u36 0 instagram fannysalvaoff Fanny Time-out In Frankrijk zorgt een prostitutienetwerk van luxe-escorts dat rekruteert binnen het deelnemersveld van realityshows, voor ophef. Al menig vrouwelijke deelneemster is naar buiten gekomen met voorstellen die ze kregen van vooral rijke Saoedi's of rijkeluistypes uit de Emiraten. En nu is er ook Fanny Salvat: zij stelt benaderd te zijn door een profvoetballer.

Fanny is bij onze zuiderburen bekend van deelnames in realityshows als 'Les Marseillais South Africa' of 'La Villa des Coeurs Brisés 3', telkens offsprings van 'Big Brother' zeg maar. In een interview aan Télé-Star zegt ze een voorstel te hebben gekregen om te slapen met een voetballer voor geld. "Ze hebben me ook al iets voorgesteld ja", refereerde ze naar eerdere onthullingen van meisjes die benaderd werden. "Maar niet voor een sjeik, wel een voetballer. Zij houden van meisjes die in tv-realityshows zitten. Het was zijn manager die me via een vriendin van mij contacteerde. Ik had hem nog nooit ontmoet. De voetballers gebruiken een netwerk waarbij hun gsm-nummer niet kan geïdentificeerd worden. Er zit een heel idee achter - ze weten hoe het werkt." Salvat stelt dat ze het aanbod meteen geweigerd heeft. "Ik heb geantwoord dat ik geen speelbal ben en niet gebruikt wil worden. Daarmee was de kous af voor mij."

Loin de tout ... #horizon #stmarteen #body #love #beach #lavilla3 Een foto die is geplaatst door null (@fannysalvaoff) op 26 jun 2017 om 01:32 CEST

Eind september onthulde de bekende Franse YouTuber Jeremstar in een bekend programma het bestaan van het netwerk. In een documentaire liet hij een van de kandidates, die anoniem wenste te blijven, getuigen over hoe haar 15.000 euro werd voorgesteld om een week in Dubai te verblijven. Zogezegd voor een "geheimzinnig werk", in werkelijkheid om deel uit te maken van een soort van harem. "Ik zou nog meer geld krijgen, mocht ik nog andere dingen doen", getuigde ze. "Het choqueert me vooral dat er collega's zijn, met wie ik in programma's gezeten heb, die wel aan zulke praktijken deelnemen."

rv Jeremstar.

Eén op tien kandidates

De anonieme bron vertelde ook hoe er gerekruteerd wordt. "Er is een ervaren kandidate die al meerdere jaren in dat milieu zit. Telkens er zich in de realityshows een nieuwe en eerder sexy kandidate aandient, wordt ze gecontacteerd. Op z'n minst één kandidate op tien bevindt zich in dat netwerk. Of ze zaten er al in en werden dan opgevoerd op tv. Dikwijls zijn het immers ook al prostituees, die dankzij hun deelname aan die realityshows hogere prijzen kunnen vragen omdat ze bekend zijn. Ik begrijp dat het voor jonge meisjes die de sociale media van die kandidates zien verleidelijk is: je ziet ze champagne drinken, vliegen per privéjet, verblijven in luxehotels... Maar daarvoor betalen sommigen onder hen wel een prijs voor. Die van de prostitutie."