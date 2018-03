"Peter, wat zou je beroep zijn als je geen renner was?" Het antwoord van Sagan had journalist niet meteen verwacht Redactie

09 maart 2018

14u24 0 Time-out Een bizarre vraag was het niet. Een journalist wilde gewoon weten van Peter Sagan wat hij zou geworden zijn als hij niet de kans had gehad om van wielrennen zijn beroep te maken. Maar toch kwam de 28-jarige Slovaak op de proppen met een respons die de reporter niet meteen verwacht had.

"Als je geen wielrenner en drievoudig wereldkampioen was geworden, Peter, wat zou dan je beroep geweest zijn of welk beroep zou je willen uitoefenen?", vroeg de journalist aan Sagan, die al fronste toen de vraag gesteld werd. "Ik kan niet antwoorden op vragen die beginnen met het woord 'als'. Want dat antwoord ken ik niet. Als de hond zijn behoefte niet doet, dan ontploft hij."

Na een hypothetische vraag over een beroep, begint Sagan dus te praten over het gevoeg van een hond. Peter Sagan blijft Peter Sagan. De wereldkampioen was zelfs zo trots op zijn quote dat hij de video, gemaakt door een sponsor van zijn team, deelde op zijn Instagram-pagina.

If you where not a cyclist 🚴🏻‍♂️ and not a 3 times World Champion 🌈... Watch the full video - link in bio Een foto die is geplaatst door null (@sportful) op 09 mrt 2018 om 07:46 CET