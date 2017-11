"Neymar ging na Engeland-Brazilië nog op de lappen tot zes uur 's ochtends" (en hij deed dat in goed gezelschap) Yari Pinnewaert

Neymar Jr. geraakte gisteren met Brazilië niet voorbij Engeland in een oefenpot op Wembley (0-0), maar dat liet de steraanvaller van Paris Saint-Germain achteraf niet te zeer aan zijn hart komen. Zo deelde hij via zijn verhaal op Instagram enkele foto's van een restaurantbezoek waarbij naast enkele teammaats ook zangeres Demi Lovato en tv-presentatrice Layla Anna-Lee hem vergezelden. Ook de 34-jarige Anna-Lee, die onlangs nog mee het 'Best FIFA Football Awards' in goede banen leidde, deelde enkele kiekjes op social media. De avond (of beter, ochtend) zou volgens Daily Mail geëindigd zijn rond een uur of 6, na een bezoekje aan het exclusieve Ambassador Casino in Londen.

