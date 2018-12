“Nainggolan voor 150.000 euro opgelicht na bezoek aan casino” GVS

21 december 2018

20u03

Bron: La Gazzetta dello Sport 0 Time-out Een bezoekje aan het casino van Monte Carlo komt Radja Nainggolan (30) duur te staan. Volgens La Gazzetta dello Sport is de voormalige Rode Duivel van 150.000 euro beroofd nadat een georganiseerde bende een cheque wist te klonen.

Groot was Radja’s verbazing toen hij via een verdachte transactie plots 150.000 euro armer was. De middenvelder van Inter diende meteen klacht in bij de politie van Milaan, waarna een onderzoek werd gestart. Daaruit bleek dat Nainggolan bij één van zijn uitstapjes naar Monte Carlo het slachtoffer is geworden van een georganiseerde dievenbende die gelinkt is aan een beruchte criminele Romeinse familie. De organisatie is bedreven in het namaken van cheques en stal op die manier al honderdduizenden euro’s van nietsvermoedende casinoliefhebbers. Zo ook van Radja Nainggolan.

Volgens Italiaanse media bracht het onderzoek aan het licht dat Nainggolan eind augustus figuurlijk zware klappen kreeg aan de goktafels. Hij verloor zo’n 150.000 euro, een cheque moest die schulden aflossen. De dievenbende slaagde er echter in om die gegevens te kopiëren en Radja op die manier van de som te beroven. Opvallend: volgens La Gazzetta dello Sport bleek het niet de eerste cheque te zijn die de middenvelder overschreef naar het casino. Een liefhebber dus.

De dievenbende zou intussen op de radar staan van de politie. Camerabeelden legden immers vast hoe enkele personen het geld bij een bank gingen ophalen.