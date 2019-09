‘Mister Nice Guy’: Cristiano Ronaldo op de foto met zoon van Nemanja Matic die ook zijn shirt krijgt ODBS

08 september 2019

18u38

Bron: Kurir.rs 0

Aparte beelden na Servië - Portugal (2-4) van zaterdagavond. Even na de match trof Cristiano Ronaldo (niet meteen) een horde fans aan op selfie- of handtekeningenjacht, maar wel Nemanja Matic. De middenvelder van Manchester United had zijn zoon Filip en diens vriendje duidelijk beloofd dat ze met de superster van Juventus op de foto konden. Filip is grote Ronaldo-fan en vorig jaar zorgde Matic er al voor dat Ronaldo zijn zoon een videoboodschap stuurde. Ook nu maakte Ronaldo tijd voor de jongen en gaf hem met zijn wedstrijdshirt een mooi souvenir mee. “Zo fier”, postte de vrouw van Matic op haar Instagram. De nederlaag snel vergeten. Voor Matic is het nochtans niet meteen een leuke start van het nieuwe seizoen: met Servië telt hij slechts 4 op 12 in een EK-kwalificatiegroep waarin Oekraïne met 13 op 15 op kop staat, op Old Trafford heeft hij geen basisplaats. Ronaldo (34) pikte alweer zijn goaltje mee in Belgrado, zijn 89ste in het shirt van Portugal.