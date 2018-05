"Mijn oom pikte hem voor de kick": mysterie gestolen wereldbeker 1966 na 52 jaar opgelost Joeri Vlemings

Bron: Daily Mirror 0 Time-out Wie stal de gouden Jules Rimet-beker, enkele weken voor het WK 1966 in Engeland van start ging? Die vraag bleef 52 jaar onbeantwoord. Tot nu. Een neef van een bendelid beweert dat zijn oom de trofee "pikte voor de kick".

Gary Cugullere en nog twee anderen verklapten aan de Mirror dat Sidney Cugullere, de toen 40-jarige nonkel van Gary, op zondag 20 maart 1966 inbrak in de Methodist Central Hall in Westminster en aan de haal ging met de toen nog gevleugelde Jules Rimet-beker. Sid Cugullere had toegeslagen op de sluitingsdag van de exhibitie en had de deurklinken verwijderd. Scotland Yard onderzocht de zaak en zette de grove middelen in. Maar dé held werd Pickles, een 'stratier'.

In 2005 stierf de gangster op zijn 79ste aan kanker. Hij nam het geheim mee in zijn graf, maar niet helemaal. Zijn familie en enkele goeie vrienden had hij wel ingelicht. En die bekenden nu.

Volgens Gary was ook zijn vader erbij op het moment van de diefstal. De man herinnert zich dat Sid plots opdook, zijn jas opentrok en zei: "Hier, Reg, zie eens". Waarop Gary's vader: "Fuck, Sid, what the fuck denk je dat we daar mee gaan doen?"

Een andere bron zei aan de Mirror: "Sid vertelde vaak dat hij de eerste Brit was die de wereldbeker in 1966 in de lucht stak, nog voor Bobby Moore". Engeland, met kapitein Bobby Moore, zou het toernooi drie maanden later inderdaad voor eigen publiek winnen. De Engelsen klopten de West-Duitsers in de finale op Wembley met 4-2. Die veelbesproken goal van Geoff Hurst, weet u nog? De VAR zou er vandaag een heuse kluif aan hebben.

Bobby Moore mocht op 30 juli 1966 wel degelijk de échte wisselbeker Jules Rimet kussen, ook al was er intussen een exacte kopie van gemaakt. Omdat ze er niet in slaagden voor 15.000 pond aan losgeld te krijgen, hadden de dieven de trofee achtergelaten bij een ander familielid. Uiteindelijk was het de hond Pickles die zeven dagen na de diefstal, op 27 maart, op straat in Londen de gestolen WK-cup terugvond.

In 1970 won Brazilië de wisselbeker Jules Rimet voor de derde keer en mocht hét voetballand bij uitstek hem houden. Het exemplaar dat Vincent Kompany op 15 juli in Rusland zal optillen, is dus niet de befaamde Jules Rimet, maar de nieuwe FIFA-wereldbeker die de kersverse wereldkampioen voetbal al sinds 1974 in ontvangst mag nemen.