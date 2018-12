"Meest vermakelijke tv ooit": Nederlandse Eurosport-commentator 'vergeet' hele MLS-finale bij zijn afscheid MDB

10 december 2018

12u50

Bron: AD 2 Time-out Voetballiefhebbers die zaterdagnacht afstemden op Eurosport om de MLS-finale tussen Atlanta United en Portland te volgen, wisten niet wat ze hoorden. De 71-jarige Nederlandse commentator was toe aan zijn laatste wedstrijd voor de sportzender en besloot uit onvrede nauwelijks iets over de finale van de Amerikaanse titelwedstrijd te vertellen. Wel zong Kramer onder meer een lied van Frank Sinatra en las hij zelfs een gedicht voor.

“Dit is weer die Martínez. Die heeft de gewoonte om telkens als ik aan het woord ben te scoren. Dat moet ie niet te vaak doen”, was de commentaar van Kramer wanneer Josef Martínez Atlanta met de 1-0 tegen Portland op weg naar de titel schoot. Wanneer Franco Escobar er in de 54ste minuut 2-0 van maakte en de titel op die manier zo goed als veilig stelde voor Atlanta, ging Frank Kramer gewoon verder met zijn uitleg. Maar hij had het niet over de wedstrijd zelf.

Kramer had wel nog meer verrassingen in petto voor de kijkers op Eurosport. Zo begon hij plots een lied van Frank Sinatra te zingen en las hij zelfs een gedicht van Willem Wilmink voor. “Trouwens, over de dood gesproken. Dat kan je letterlijk zien, maar je kunt het natuurlijk ook figuurlijk zien”, stak Kramer van wal. “En een van de mooiste dichters die we in Nederland gehad hebben, vond ik toch altijd Willem Wilmink. Een fantastische man, mooie gedichten. Ik zal er eentje voor u voorlezen.” Kramer wilde op die manier zijn onvrede uiten. In 1994 begon hij bij Eurosport als commentator van tennis- en voetbalwedstrijden, maar hij werd na 24 jaar bedankt voor bewezen diensten. Kramer besloot dan ook in zijn laatste wedstrijd op zijn manier afscheid te nemen.

Eurosport verontschuldigde zich op Twitter al voor de opvallende commentaar van Frank Kramer. “Frank had gisteren z’n laatste uitzending en was duidelijk met van alles bezig behalve met zijn laatste wedstrijd! Ook wij hadden deze laatste keer anders voor ogen gehad en daarom onze oprechte excuses”, klonk het. Al konden heel wat Nederlanders de commentaar wel smaken. “Frank Kramer op Eurosport, een fenomeen. Intussen een dik kwartier bezig en nog niks over de wedstrijd gezegd, nu een eindeloze anekdote uit z’n leven aan het vertellen”, is een greep uit de reacties op het laatste optreden van de oud-profvoetballer. En: “De 2-0 in de belangrijkste MLS-wedstrijd van het jaar valt. Hij wordt niet eens genoemd. Wel een anekdote over Korbach (een Duitse ex-trainer die vooral in Nederland coachte red.). Historisch.”

Beluister hier meer commentaar van de laatste wedstrijd van Kramer bij Eurosport:

