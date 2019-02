“Meest sexy scheidsrechter ter wereld” pakt uit met prikkelende fotoshoot voor Valentijn Redactie

14 februari 2019

16u42 0

Claudia Romani heeft speciaal voor Valentijn uitgepakt met een weinig verhullende fotoshoot. Het Italiaans model, 36 intussen, behaalde volgens de Engelse en Italiaanse gespecialiseerde pers in 2014 haar scheidsrechtersdiploma, waarna ze prompt werd gebombardeerd tot ‘meest sexy ref’ ter wereld. Veel adelbrieven als spelleidster zijn er sindsdien niet van haar terug te vinden, maar in elk geval zette ze die titel in een fotoshoot voor de Italiaanse Playboy maar al te graag nog wat kracht bij…