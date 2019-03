“Mag ik in die billen bijten als ik scoor?”: zo probeerde Ronaldo Venezolaans model te versieren ODBS

21 maart 2019

06u27 0 Time-out Alexandra Mendez, een Venezolaans model, heeft (maar al te graag) uit de biecht geklapt. Ze vertelt in een Peruviaanse tv-show op welke grappige wijze Cristiano Ronaldo (34) haar het hof maakte.

De 34-jarige Alexandra is er blijkbaar bijzonder fier op dat niemand minder dan Cristiano Ronaldo haar via haar Instagrampagina contacteerde. De berichten die daarna via WhatsApp volgden, deelt ze nu maar al te graag met de presentatrice van de show en het publiek. Gevraagd naar hoe Ronaldo dan aan haar gsm-nummer kwam, antwoordde het model dat Ronaldo had gereageerd op een uitdagende Instagram-foto waarop ze haar achterkant liet bewonderen in wat slechts een minuscuul bikinibroekje was. “Hij vroeg me of die billen echt waren”, lacht Mendez. “Natuurlijk zijn ze dat!”

Waarop Ronaldo haar op zijn beurt selfies stuurde, om vervolgens over te gaan tot de volgende stap. In de vorm van een weddenschap. “Als hij zou scoren tijdens een match waarop ik aanwezig was, mocht hij in mijn billen bijten. Ik was toen met enkele Venezolaanse vrienden op vakantie in Spanje en Ronaldo heeft tickets voor een match van Real Madrid geregeld. We hebben elkaar na de match ook echt ontmoet, maar er is niets gebeurd.”

De presentatrice wou ook nog graag weten wanneer dat net had plaatsgevonden. In de hoop toch de roddel te hebben dat Ronaldo eventueel ontrouw was geweest aan Georgina Rodriguez, zijn huidige Spaanse vriendin en moeder van hun dochter Alana Martina. Maar dat viel even tegen. “Het moet zowat drie jaar geleden zijn, in de zomer dat Cristiano Georgina leerde kennen. (lacht) Ik had er nu dus in de plaats van Georgina kunnen zijn.”