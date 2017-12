"Koekoek... toedeloe doki! Dit geloof je niet als je het niet hebt gezien": de 11 grootste sportblunders van 2017 Hans Op de Beeck

09u00 83 rv Time-out In 2017 liep het op soms hilarische wijze ook fout in de sport... Of, zoals de Nederlandse verslaggever in het derde filmpje becommentarieert: "Koekoek... toedeloe doki! Dit geloof je niet als je het niet hebt gezien"

De misser van het jaar

Dat de spits van Harkemese Boys, club uit de Nederlandse Derde Divisie, slecht zal geslapen hebben begin oktober staat buiten kijf. De thuisploeg stond op een 2-0 voorsprong, waarna Dennis van Duinen de wedstrijd vroeg in de tweede helft in een beslissende plooi kon leggen. Hij produceerde echter een vreselijke misser en tot overmaat van ramp verloor Harkemese Boys de partij nog met 2-3.

De spits van Harkemase Boys heeft vannacht niet geslapen... Hierna verloor zijn ploeg nog met 2-3. Episch gefaald, een must see!! pic.twitter.com/OpesGbdZ5K Voetbalhumor(@ voetbalhumor)

De gelukzak van het jaar

Mainz-doelman Robin Zentner was op 4 november ei zo na verantwoordelijk voor de meest schlemielige tegengoal van het jaar. De Duitse doelman kreeg een terugspeelbal en wilde die stilleggen. Hij had niet in de gaten dat het leer nog twee meter verder bolde. Zentner, in de war door de penaltystip, schrok zich dan ook een hoedje toen hij een pass wilde geven en een gat in de lucht trapte. Gelukkig voor de goalie kon hij zijn foutje nog herstellen voor een aanstormende spits.

Wanneer je denkt dat de penaltystip de bal is...😂😂😂 #probeerniettelachen pic.twitter.com/gaAOqQpNEM Play Sports(@ playsports)

De schlemiel van het jaar

Opnieuw naar Nederland, waar de doelman van Almere City in Waalwijk op 17 april voor een hilarisch moment zorgde. Almere leek met een 0-1 naar huis te gaan, maar in de slotfase volgde na een onbegrijpelijke fase de 1-1. Keeper Chiel Kramer zal de fase ongetwijfeld nooit meer vergeten.

De pechvogel van het jaar

We weten niet precies waar deze beelden zijn gemaakt, maar één ding staat vast: ze zijn hilarisch. Met een onfortuinlijke doelman in de hoofdrol. Tijdens een strafschoppenreeks knalde zijn opponent vanop elf meter pardoes op de deklat. Vreugde alom bij de keeper, die zijn kooi uitstormde en met een sprongetje de misser vierde. Een flinke misrekening, want het leer botste terug in het veld en zette opmars richting doel. De waarschuwingen aan het adres van de feestvierder kwamen te laat, de bal stuitte meedogenloos over de doellijn. De pechvogel kon z’n ogen niet geloven, maar is nu wel heel even wereldberoemd.

Never ever celebrate too early in a penalty shootout. 🙈 😂 pic.twitter.com/v3OtL5lykf FOX Sports Asia(@ FOXSportsAsia)

De owngoal van het jaar

Geoffrey Kondogbia deed eind juli een gooi naar dé owngoal van 2017. In een oefenduel tegen Chelsea werd de defensieve middenvelder van Inter net voor de middenlijn onder druk gezet waarop hij besliste om de bal dan maar terug te spelen naar zijn doelman. Het liep echter helemaal anders af dan de Fransman zich had ingebeeld. De bizarre owngoal had wel geen gevolgen, want Inter won uiteindelijk nog met 1-2.

Kondogbia's 40 yard stunner... (Into his own net) 😂 pic.twitter.com/MXDh5lqZex 90min(@ 90min_Football)

De voetbalschwalbe van het jaar

Hertha Berlijn won op 13 maart verrassend van Borussia Dortmund, maar het opvallendste wapenfeit uit die partij was het stukje theater van Hertha-middenvelder Mitchell Weiser. Na een fout op Dembélé trapte hij het leer wild weg en werd hij (heel licht) aangetikt door de uitglijdende Fransman. Als door een wesp gestoken ging Weiser neer en schreeuwde hij het uit van de pijn. Scheidsrechter Hartmann gaf beide kemphanen uiteindelijk een gele kaart.

Schwalbe is niet toevallig een Duits woord 🙈😮 pic.twitter.com/ZO3JyAvruP Play Sports(@ playsports)

Het tennisshot van het jaar

De Franse umpire Arnaud Gabas zal het Davis Cupduel van begin februari tussen Canada en Groot-Brittannië niet snel vergeten. De beelden waarbij thuisspeler Denis Shapovalov de bal keihard in het gezicht van de onfortuinlijke spelleider sloeg, gingen de wereld rond. “Toen ik van het terrein stapte, leek het wel alsof ik het hoofd van Rocky had”, blikte hij terug voor de microfoon van Sky Sport.

Shapovalov mikte de bal na een verloren punt per ongeluk keihard op het linkeroog van Gabas. Die was even groggy en besliste de tiener vervolgens uit te sluiten, waardoor Canada de ontmoeting voor eigen volk in Ottawa met 2-3 verloor. “De beelden zijn redelijk schokkend. Soms moet je tijdens een seizoen wel een keer wegduiken voor een bal. Maar in dit geval had ik geen enkele kans”, reageert hij. De internationale tennisfederatie legde Shapovalov een boete van 7.000 dollar (6.250 euro) op, minder dan de maximumboete (10.000 dollar) omdat hij de umpire niet vrijwillig had geraakt.

De basketbalschwalbe van het jaar

Schwalbes in het basketbal, ook dat bestaat sinds dit jaar. Met dank aan Dillon Brooks, een 21-jarige Canadees die het wel erg bont maakte.

De ownbasket van het jaar

Het shot van het seizoen kwam in 2017 niet van de hand van LeBron James of Kevin Durant, wel van Khy Kabellis van North Dakota State’s in het college basketbal tegen Denver. Hij pakte uit met een driepunter - alleen was dat alles behalve de bedoeling want... in de eigen ring. Een troost voor Kabellis: hij was nog goed voor 17 punten, aan de juiste kant, en Denver ging met 81-63 huiswaarts.

One of the craziest plays I've ever seen. Unreal! pic.twitter.com/qnKkKADhfO Nate Aamodt(@ NathanAamodt)

De gemiste dunk van het jaar

Ben McLemore van de Memphis Grizzlies is een specialist en ging eerder deze maand voor de spectaculaire slamdunk. Het veld lag wijd open, maar toch ging het nog grondig mis...

De wielerbloopers

Bij wijze van uitsmijter ook nog een dit jaar gelanceerd filmpje met bloopers uit de wielersport. Ze mogen dan lang niet allemaal van 2017 zijn, lachen wel gegarandeerd!